“충북 보은에도 철도를”...지역주민 100여명 청와대서 촉구

세줄 요약 충북에서 유일하게 철도가 지나지 않는 보은군 주민과 재경군민회 등 110여명이 청와대와 국회 앞에서 결의행사를 열고 청주공항~보은~김천 내륙철도의 5차 국가철도망 반영을 촉구했다. 이들은 철도 부재가 기업유치와 관광활성화, 청년 인구 유입을 가로막는다고 주장했다. 보은군 주민 110여명, 청와대·국회 앞 결의행사

청주공항~보은~김천 내륙철도 반영 촉구

철도 부재, 기업유치·관광·청년유입 저해 주장

이미지 확대 최재형 보은군수 등 지역주민들이 26일 내륙철도 건설을 촉구하고 있다. 보은군 제공. 닫기 이미지 확대 보기 최재형 보은군수 등 지역주민들이 26일 내륙철도 건설을 촉구하고 있다. 보은군 제공.

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충북에서 유일하게 철도가 지나지 않는 보은군이 철도유치에 사활을 걸고 있다.보은군 철도유치위원회와 재경군민회, 지역 주민 등 110여명은 26일 청와대와 국회의사당 일원에서 잇따라 결의행사를 갖고 강력한 철도 유치 의지를 전달했다.이들은 이날 청주공항~보은~김천을 잇는 내륙철도 사업이 5차 국가철도망 구축계획에 반영되야 한다고 목소리를 높였다.이들은 기자회견을 통해 “보은군은 국가철도망 구축 계획에서 번번이 배제되면서 이른바 ‘철맹지역’으로 남아있다”며 “철도 부재는 단순한 교통 불편을 넘어 기업유치와 관광활성화, 청년 인구 유입을 가로막고 있다”고 주장했다.이어 “청주공항~보은~김천 노선은 단절된 중부와 남부 내륙의 철도망을 보완하는 국가적 광역 교통축이 될 것”이라며 “진정한 균형발전은 철도가 없는 지역에 새로운 이동권과 성장의 기회를 제공할 때 시작된다”고 강조했다.보은군의 철도 유치 운동은 2년전 부터 시작됐다. 그동안 철도유치위원회를 구성해 10만인 서명운동을 전개했고, 국토교통부 방문, 국회 토론회 등을 통해 사업의 필요성과 당위성을 알려왔다.최재형 보은군수는 “철도는 보은군의 생존과 미래를 위한 기반”이라며 “모든 역량을 하나로 모아 끝까지 행동하겠다”고 말했다.보은군은 한때 인구가 13만명에 달했지만 수도권과 대도시 중심의 개발정책과 농산어촌 소외 등으로 현재 인구는 3만 1000여명에 불과하다.