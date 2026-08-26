“충북 보은에도 철도를”...지역주민 100여명 청와대서 촉구

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“충북 보은에도 철도를”...지역주민 100여명 청와대서 촉구

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-08-26 13:45
수정 2026-08-26 13:45
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 보은군 주민 110여명, 청와대·국회 앞 결의행사
  • 청주공항~보은~김천 내륙철도 반영 촉구
  • 철도 부재, 기업유치·관광·청년유입 저해 주장
이미지 확대
최재형 보은군수 등 지역주민들이 26일 내륙철도 건설을 촉구하고 있다. 보은군 제공.
최재형 보은군수 등 지역주민들이 26일 내륙철도 건설을 촉구하고 있다. 보은군 제공.


충북에서 유일하게 철도가 지나지 않는 보은군이 철도유치에 사활을 걸고 있다.

보은군 철도유치위원회와 재경군민회, 지역 주민 등 110여명은 26일 청와대와 국회의사당 일원에서 잇따라 결의행사를 갖고 강력한 철도 유치 의지를 전달했다.

이들은 이날 청주공항~보은~김천을 잇는 내륙철도 사업이 5차 국가철도망 구축계획에 반영되야 한다고 목소리를 높였다.

이들은 기자회견을 통해 “보은군은 국가철도망 구축 계획에서 번번이 배제되면서 이른바 ‘철맹지역’으로 남아있다”며 “철도 부재는 단순한 교통 불편을 넘어 기업유치와 관광활성화, 청년 인구 유입을 가로막고 있다”고 주장했다.

이어 “청주공항~보은~김천 노선은 단절된 중부와 남부 내륙의 철도망을 보완하는 국가적 광역 교통축이 될 것”이라며 “진정한 균형발전은 철도가 없는 지역에 새로운 이동권과 성장의 기회를 제공할 때 시작된다”고 강조했다.

보은군의 철도 유치 운동은 2년전 부터 시작됐다. 그동안 철도유치위원회를 구성해 10만인 서명운동을 전개했고, 국토교통부 방문, 국회 토론회 등을 통해 사업의 필요성과 당위성을 알려왔다.

최재형 보은군수는 “철도는 보은군의 생존과 미래를 위한 기반”이라며 “모든 역량을 하나로 모아 끝까지 행동하겠다”고 말했다.

보은군은 한때 인구가 13만명에 달했지만 수도권과 대도시 중심의 개발정책과 농산어촌 소외 등으로 현재 인구는 3만 1000여명에 불과하다.
보은 남인우 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
보은군이 철도 유치를 위해 요구하는 노선은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로