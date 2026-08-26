부산시, 에스컬레이터 사고 예방 ‘AI 기반 안전관리 플랫폼’ 시연

세줄 요약 부산시는 센텀시티역에서 AI 기반 에스컬레이터 스마트 안전관리 플랫폼을 선보였다. 안전 손잡이 미사용, 걷기·뛰기, 몸 내밀기, 역방향 이동, 유모차·캐리어 이용 등 5대 위험 행동을 실시간 감지해 경고 조명과 음성 안내로 사고 예방을 유도한다. 센텀시티역서 AI 에스컬레이터 안전관리 시연

위험 행동 5종 실시간 감지·경고 체계 도입

통합 관제 연계·확대 적용 여부 검토

이미지 확대 AI 기반 에스컬레이터 스마트 안전관리 플랫폼. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 AI 기반 에스컬레이터 스마트 안전관리 플랫폼. 부산시 제공

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부산시는 26일 도시철도 센텀시티역에서 ‘AI 기반 에스컬레이터 스마트 안전관리 플랫폼’을 선보였다.이번에 선보인 시스템은 AI 영상분석 기술을 활용, 에스컬레이터 이용자의 위험 행동을 실시간으로 감지하고 경고하는 안전관리 시스템이다.시스템은 안전 손잡이 미사용, 걷거나 뛰기, 몸 내밀기, 역방향 이동, 유모차·캐리어 이용 등 5대 위험 행동을 실시간 감지하고, 위험 행동이 포착되면 경고 조명과 안내 음성을 작동해 이용자에게 위험 상황을 알리고 안전 수칙 준수를 유도한다.시는 향후 통합 관제 시스템과 실시간 연계하는 등 시스템을 고도화하는 한편 현장 적용성과를 분석해 확대 여부를 검토할 방침이다.한편, 부산에서는 최근 5년간 승강기 사고 28건 가운데 15건이 에스컬레이터에서 발생했으며, 주요 사고원인은 걷거나 뛰기, 안전 손잡이 미사용 등 이용자 부주의인 것으로 나타났다.