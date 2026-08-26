매크로로 아이돌 티켓 싹쓸이하고 13배 폭리…4억 2000만원 챙긴 암표상 구속

세줄 요약 아이돌 콘서트 티켓을 매크로로 대량 구매해 최대 13배 가격에 되판 암표상이 경찰에 붙잡혔다. A씨는 외국인 명의 계정 1198개를 이용해 1700여장을 확보했고, 1년간 4억2000만원을 챙긴 것으로 조사됐다. 매크로 개발해 아이돌 티켓 대량 구매

외국인 명의 계정 1198개로 예매 우회

최대 13배 되팔아 4억2000만원 챙김

이미지 확대 매크로 프로그램을 이용해 대량 구매한 아이돌 콘서트 티켓을 되팔아 4억 2000여 만원을 챙긴 혐의를 받는 A씨의 주거지에서 경찰이 압수한 현금. 울산경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 매크로 프로그램을 이용해 대량 구매한 아이돌 콘서트 티켓을 되팔아 4억 2000여 만원을 챙긴 혐의를 받는 A씨의 주거지에서 경찰이 압수한 현금. 울산경찰청 제공

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컴퓨터 입력을 자동으로 반복하는 프로그램을 직접 개발해 아이돌 콘서트 티켓을 대량 구매하고 최대 13배의 가격으로 되팔아 수억 원을 챙긴 암표상이 경찰에 붙잡혔다.울산경찰청 사이버범죄수사대는 업무방해, 공연법·정보통신망법 위반 혐의 등으로 A(35)씨를 구속 송치했다고 26일 밝혔다.A씨는 2024년 11월부터 지난해 10월까지 국내 대형 티켓 사이트 3곳에서 외국인 명의의 계정 1198개를 이용해 아이돌 콘서트 티켓을 대량 구매한 후 중고 거래 사이트에서 부풀린 가격으로 되판매한 혐의를 받는다.경찰에 따르면 A씨는 직접 개발한 매크로 프로그램을 이용해 티켓을 대량 구매했다. 매크로 프로그램은 특정 컴퓨터에 반복적으로 입력해야 하는 여러 개의 명령어 등을 하나로 묶어 자동 실행하는 소프트웨어다.A씨가 개발한 프로그램에는 예매처의 부정 구매 방지 조치를 우회하고, 중고거래 게시판에 판매글을 초 단위로 연속 작성하도록 하는 기능도 있었다.이 프로그램을 이용해 A씨는 1분 만에 70~80장의 티켓을 구매했고, 이렇게 확보한 티켓 1700여장을 부풀린 가격에 팔아 약 1년 동안 4억 2000여만원을 챙긴 것으로 조사됐다.A씨는 티켓을 적게는 원가의 3배, 많게는 13배로 팔았으며, 한 장당 최고 273만원을 받은 것으로 조사됐다. 이렇게 벌어들인 돈으로 A씨는 명품 시계와 의류, 귀금속 등을 샀고, 수입 스포츠카를 몰고 다닌 것으로 조사됐다.경찰은 한국콘텐츠진흥원으로부터의 수사 의뢰를 받고 A씨를 추적했으며, 서울 자택에서 그를 체포했다. 경찰은 A씨 집 금고에 있던 현금 2억원을 압수했다. 범죄수익 4억 2000만원에 대한 기소 전 추징 보전도 신청했다.경찰 관계자는 “A씨가 텔레그램으로 외국인 명의 계정을 개당 3만원에 구입한 것으로 확인했다. 특정인에게 반복 송금한 정황도 나와 수사를 확대하고 있다”라고 밝혔다.