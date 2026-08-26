사이버한국외대, LA한인회와 교육·학술 교류 MOU

세줄 요약 사이버한국외대가 LA한인회와 교육·학술 교류 협력 MOU를 체결했다. 양측은 LA 지역 한인을 위한 교육 프로그램을 공동 개발·운영하고 세미나, 특강, 단기연수, 워크숍을 추진하기로 했다. 산학협력과 공동연구도 확대한다. LA한인회와 교육·학술 교류 MOU 체결

한인 대상 교육 프로그램 공동 개발·운영

세미나·특강·단기연수·워크숍 추진

이미지 확대 사이버한국외대가 지난 24일 미국 LA한인회와 미주 한인사회를 위한 교육·학술 교류협력 업무협약(MOU)을 체결했다. 왼쪽부터 사이버한국외대의 제임스 안 미주명예부총장, 문휘창 총장, LA한인회의 로버트 안 회장, 김용호 수석부회장. 사이버한국외대 제공 닫기 이미지 확대 보기 사이버한국외대가 지난 24일 미국 LA한인회와 미주 한인사회를 위한 교육·학술 교류협력 업무협약(MOU)을 체결했다. 왼쪽부터 사이버한국외대의 제임스 안 미주명예부총장, 문휘창 총장, LA한인회의 로버트 안 회장, 김용호 수석부회장. 사이버한국외대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

사이버한국외국어대학교는 문휘창 본교 총장이 지난 24일(현지시간) 미국 LA한인회관을 방문해 로스앤젤레스한인회와 교육·학술 교류협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.협약식에는 제임스 안 사이버한국외대 미주명예부총장과 로버트 안 LA한인회장, 김용호 LA한인회 수석부회장 등이 참석했다.양측은 협약을 통해 LA 지역 한인을 위한 교육 프로그램을 공동 개발·운영하고 세미나, 특강, 단기연수, 워크숍 등을 추진하기로 했다. 또한 산학협력과 공동연구를 비롯해 양 기관의 인프라를 활용한 다양한 교육·학술 교류 프로그램도 확대한다.문 총장은 협약식 다음 날인 25일 LA 옥스퍼드 팔레스 호텔에서 현지 한인들을 대상으로 ‘AI 시대의 변화와 성공 전략’을 주제로 특별강연도 진행했다.문 총장은 “LA한인회와 교육 협력의 물꼬를 트게 돼 뜻깊다”며 “온라인 교육 인프라를 기반으로 LA 한인사회에 실질적인 도움이 되는 교육 교류 방안을 마련하겠다”고 말했다.