사이버한국외대, LA한인회와 교육·학술 교류 MOU

세줄 요약
- LA한인회와 교육·학술 교류 MOU 체결
- 한인 대상 교육 프로그램 공동 개발·운영
- 세미나·특강·단기연수·워크숍 추진
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사이버한국외대가 지난 24일 미국 LA한인회와 미주 한인사회를 위한 교육·학술 교류협력 업무협약(MOU)을 체결했다. 왼쪽부터 사이버한국외대의 제임스 안 미주명예부총장, 문휘창 총장, LA한인회의 로버트 안 회장, 김용호 수석부회장. 사이버한국외대 제공
사이버한국외국어대학교는 문휘창 본교 총장이 지난 24일(현지시간) 미국 LA한인회관을 방문해 로스앤젤레스한인회와 교육·학술 교류협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.
협약식에는 제임스 안 사이버한국외대 미주명예부총장과 로버트 안 LA한인회장, 김용호 LA한인회 수석부회장 등이 참석했다.
양측은 협약을 통해 LA 지역 한인을 위한 교육 프로그램을 공동 개발·운영하고 세미나, 특강, 단기연수, 워크숍 등을 추진하기로 했다. 또한 산학협력과 공동연구를 비롯해 양 기관의 인프라를 활용한 다양한 교육·학술 교류 프로그램도 확대한다.
문 총장은 협약식 다음 날인 25일 LA 옥스퍼드 팔레스 호텔에서 현지 한인들을 대상으로 ‘AI 시대의 변화와 성공 전략’을 주제로 특별강연도 진행했다.
문 총장은 “LA한인회와 교육 협력의 물꼬를 트게 돼 뜻깊다”며 “온라인 교육 인프라를 기반으로 LA 한인사회에 실질적인 도움이 되는 교육 교류 방안을 마련하겠다”고 말했다.
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