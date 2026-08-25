오는 10월 ‘양천가족 거리축제’ 빛낼 양천 맛집 찾는다

다음달 4일까지 접수…음식점 20곳 선정

제2회 양천가족 거리축제 지난해 서울 양천구에서 열린 ‘제2회 양천가족 거리축제’가 먹거리 부스를 방문한 주민으로 붐비는 모습.

양천구 제공 닫기 이미지 확대 보기 제2회 양천가족 거리축제 지난해 서울 양천구에서 열린 ‘제2회 양천가족 거리축제’가 먹거리 부스를 방문한 주민으로 붐비는 모습.

양천구 제공

세줄 요약 양천구가 오는 10월 열리는 제3회 양천가족 거리축제에서 먹거리부스를 운영할 지역 음식점을 모집한다. 아이 간식부터 추억의 길거리 음식까지 아우르는 먹거리존을 약 20곳으로 꾸밀 계획이다. 신청은 다음달 4일까지다. 양천구, 가족 거리축제 먹거리부스 모집

세대별 취향 아우를 먹거리존 약 20곳 구성

다음달 4일까지 양천문화재단에 신청

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서울 양천구는 오는 10월 열리는 ‘제3회 양천가족 거리축제’에서 먹거리부스를 운영할 양천구의 음식점을 모집한다고 25일 밝혔다.이 축제는 공연과 문화, 체험, 먹거리를 모든 세대가 함께 즐기는 양천구의 대표 가족축제다. 지난해에는 닭강정과 국수, 아이스크림 등 다양한 메뉴를 선보이면서 8만 5000명이 다녀갔다.구는 올해도 아이들이 좋아하는 간식부터 어른들에게 친숙한 추억의 길거리 음식까지 세대별 취향을 아우르는 식당 약 20곳을 모아 ‘먹거리존’을 구성할 계획이다.축제는 10월 25일 오전 10시 30분부터 오후 9시까지 신정네거리역∼신정1동우체국 일대 약 900m 구간에서 펼쳐진다.신청 대상은 양천구에 있는 일반·휴게음식점 등 영업신고 업소 중 사업자등록 후 3년 이상 운영 중이고, 축제 기간 한시적 영업신고가 가능한 업소다.참여하려면 다음달 4일까지 신청서 등 관련 서류를 양천문화재단에 이메일로 제출하면 된다. 자세한 신청 조건과 제출서류는 양천문화재단 홈페이지에서 확인할 수 있다. 참여할 가게는 선정위원회 심의를 거쳐 선정된다.이기재 구청장은 “볼거리와 즐길거리에 양천의 특색 있는 맛까지 더해져 온 가족이 더욱 풍성하게 즐길 수 있는 거리축제가 되길 바란다”며 지역 맛집의 많은 참여를 당부했다.