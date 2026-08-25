외국인 전용클럽서 단체 마약…베트남인 7명 검거

세줄 요약 인천 논현동의 외국인 전용 클럽에서 베트남인 7명이 단체로 엑스터시를 투약한 혐의로 경찰에 붙잡혔다. 간이시약 검사에서는 전원 양성 반응이 나왔고, 이들 가운데 6명은 불법체류자로 확인됐다. 경찰은 마약 입수 경위를 조사하고 있다. 외국인 전용 클럽서 베트남인 7명 검거

엑스터시 단체 투약, 간이시약 전원 양성

6명 불법체류 확인, 입수 경위 조사

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외국인 전용 클럽에서 단체로 마약을 투약한 베트남인들이 경찰에 붙잡혔다.인천 논현경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 20대 A씨 등 베트남인 7명을 검거했다고 25일 밝혔다.A씨 등은 전날 새벽 인천 남동구 논현동의 한 외국인 전용 클럽에서 불법 합성마약인 엑스터시를 투약한 혐의를 받고 있다.경찰이 이들을 상대로 한 간이시약 검사에서는 모두 양성 반응이 나왔다.조사 결과 이들 가운데 1명을 제외한 6명이 불법체류자인 것으로 파악됐다.경찰은 마약 입수 경위 등을 조사하고 있다.