고성 해안가에 복합리조트…2035년 완공

968실 숙박시설·27홀 골프장 갖춰

이미지 확대 강원 고성 해솔리아 관광단지 조성 투자협약식이 25일 도청에서 우상호(왼쪽) 강원지사, 함명준 고성군수, 강을구 해솔리아컨트리클럽㈜ 회장이 참석한 가운데 열렸다. 강원도 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 고성 해솔리아 관광단지 조성 투자협약식이 25일 도청에서 우상호(왼쪽) 강원지사, 함명준 고성군수, 강을구 해솔리아컨트리클럽㈜ 회장이 참석한 가운데 열렸다. 강원도 제공

세줄 요약 강원도와 고성군, 해솔리아컨트리클럽이 고성 거진읍 반암리 일원에 5000억원을 투입해 관광단지를 조성하는 투자협약을 맺었다. 968실 숙박시설과 27홀 골프장, 해양레포츠·뮤지엄·식물원 등이 들어서며 2035년 완공을 목표로 한다. 강원 고성 해안가 복합관광단지 조성 협약 체결

2035년까지 5000억원 투입, 968실 숙박·골프장 계획

연 110만명 유입·1270명 일자리 창출 기대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강원 고성 해안가에 1000실에 가까운 숙박시설을 갖춘 관광단지가 들어선다.강원도, 고성군과 해솔리아컨트리클럽㈜은 25일 도청에서 해솔리아 관광단지 조성을 위한 투자협약(MOU)을 체결했다. 협약식에는 우상호 도지사, 함명준 군수, 강을구 해솔리아컨트리클럽 회장이 참석했다.이번 협약에 따라 해솔리아는 2035년까지 5000억원을 투입해 고성 거진읍 반암리 일원 242만 7854㎡ 부지에 관광단지를 조성한다. 주요 시설은 968실 규모의 숙박시설과 27홀 골프장이다. 해양레포츠시설과 숲속 뮤지엄, 식물원, 모노레일 등 문화·체험시설도 갖춘다.관광단지가 완공되면 연간 110만명 이상의 관광객이 유입되고, 1270명의 신규 일자리가 만들어져 동해안 북부권 지역경제에 크게 도움을 줄 것으로 도와 군은 기대하고 있다.우상호 도지사는 “이번 관광단지 조성은 도정 방침인 ‘청정·청년·평화 강원’과 부합하는 뜻깊은 사업이다”며 “동해안을 세계인이 찾는 대한민국 대표 명품 해양관광지로 조성하는 데 도정 역량을 집중하겠다”고 말했다.함명준 군수는 “고성을 사계절 체류형 관광도시로 한 단계 도약시키는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “관광단지가 고성의 대표 관광거점으로 자리매김할 수 있도록 도, 해솔리아와 함께 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 전했다.