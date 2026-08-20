국토 17% ‘도시’에 인구 92% 몰려 산다

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국토 17% ‘도시’에 인구 92% 몰려 산다

이준호 기자
입력 2026-08-20 18:09
수정 2026-08-20 18:09
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5112만명 중 4706만명 밀집 거주
주거·상업용지 증가… 도시화 심화

국토의 16.7%를 차지하는 도시 지역에 국민 92.1%가 몰려 사는 것으로 나타났다. 도시 내에서는 주거·상업·공업지역이 점차 확대됐다. 국토의 도시화 현상이 뚜렷해지고 있는 것이다. 도시에서 녹지가 차지하는 비중은 70.8%로 조사됐다.

국토교통부와 한국국토정보공사(LX)가 20일 발표한 ‘2025년 도시계획현황 통계’에 따르면 지난해 말 기준 용도지역으로 지정된 국토 면적은 10만 6563㎢다. 이 가운데 주거·상업·공업·녹지지역 등 도시지역은 1만 7740㎢로 전체의 16.7%로 조사됐다. 주민등록상 총인구 5112만명 가운데 도시지역 거주 인구는 4706만명으로 92.1%에 달했다.

국토의 83% 이상은 관리지역과 농림지역, 자연환경보전지역 등 비도시지역이지만 대부분의 국민은 도시지역에서 생활하고 있는 것이다. 전체 국토에서 관리지역은 2만 7329㎢(25.6%), 농림지역은 4만 9191㎢(46.2%), 자연환경보전지역은 1만 1874㎢(11.1%)를 차지했다. 나머지 미지정은 429㎢(0.4%)였다.

도시지역 내부에서 주거·상업·공업용 토지는 점차 증가한 반면 녹지는 감소했다. 지난해 도시지역 가운데 주거지는 2791㎢(15.7%), 상업지는 349㎢(2.0%), 공업지는 1292㎢(7.3%)였다. 녹지는 1만 2555㎢로 도시의 70.8%를 차지했다.

2021년과 비교하면 주거지는 51㎢(1.9%), 공업지는 51㎢(4.1%), 상업지는 7㎢(2.0%) 늘어났다. 반면 녹지는 37㎢(0.3%) 감소했다. 도시에 국민 대부분이 몰려 사는 만큼 주택과 상업·산업시설을 위한 토지 수요가 커지고 있다는 의미다.

도시지역 외 지역에서는 2021년 대비 관리지역이 30㎢(0.1%), 농림지역이 10㎢(0.02%) 각각 감소했고 자연환경보전지역은 13㎢(0.1%) 증가했다.

비시가화지역의 난개발을 방지하기 위해 2014년 도입한 성장관리계획구역은 지난해 1만 3801개소, 4692㎢로 집계됐다. 건축물 건축이나 토지형질 변경 등을 위한 개발행위허가도 지난해 16만 9319건으로 최근 5년간 감소세를 보였다.

도시계획시설 가운데 아직 설치되지 않은 미집행시설은 427㎢로 전년보다 25㎢ 감소했다. 특히 결정된 뒤 10년 이상 집행되지 않은 장기미집행 도시·군계획시설은 2015년 869㎢에서 지난해 315㎢로 63.8% 줄었다.
세종 이준호 기자
세줄 요약
  • 국토 16.7% 도시지역에 인구 92.1% 집중
  • 주거·상업·공업지 확대, 녹지 비중 감소
  • 성장관리구역·미집행시설 감소 추세
2026-08-21 10면
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