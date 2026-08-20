[포토] 거제 집중호우 침수 차량 집결지

세줄 요약 중앙재난안전대책본부가 경남 지역 기록적 호우 피해를 점검하고, 산사태·급경사지 긴급 안전 점검과 방수포 설치, 접근 통제 등 2차 피해 방지 대책을 추진했다. 이재민 구호와 심리 지원, 학교·전통시장 복구, 농작물 피해 조사와 지원도 병행했다. 경남 호우 피해 복구 대책 점검 회의 개최

산사태·급경사지 긴급 안전 점검과 통제 강화

이재민·학교·시장·농가 지원 방안 마련

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중앙재난안전대책본부는 20일 최근 경남 지역에 내린 기록적인 호우 피해와 관련해 4차 회의를 열고 주요 시설 피해 상황과 복구 대책을 점검했다고 밝혔다.중대본은 우선 산사태·급경사지 등 위험 지역에 대한 긴급 안전 점검을 실시하고, 추가 강우에 대비해 방수포 설치와 접근 통제 등 2차 피해 방지 대책을 추진하기로 했다.임시 주거 시설에 머무는 일시 대피자와 이재민에게는 구호 물품과 심리 회복을 지원하고, 주거지 안전 여부를 확인한 뒤 복귀할 수 있도록 할 계획이다.침수 피해를 본 학교는 신속한 복구와 개학 전 시설 안전 점검을 추진한다. 정전 피해가 이어지는 세대에 대해서도 한국전력공사와 협력해 복구를 지원한다.거제 고현시장 등 침수와 토석류 피해를 본 전통시장과 상점가에는 ‘원스톱 지원센터’를 운영해 시설 복구와 금융 지원 등에 나선다.농작물 피해에 대해서는 피해 조사를 거쳐 재해 복구비와 보험금을 지급하고 병해충 등 2차 피해를 막기 위해 약제·영양제 공급과 생육 지도를 확대할 계획이다.윤호중 중대본부장(행안부 장관)은 “가용 인력과 장비를 총동원해 피해 시설의 응급 복구를 신속히 완료하고, 주민들이 하루빨리 일상을 되찾을 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다”고 말했다.한편 행안부는 이날 관계 기관 합동 가뭄 상황 점검 회의를 열고 지역별 강우량과 주요 댐·저수지의 저수 현황, 가뭄 우려 지역에 대한 장·단기 용수 공급 대책 등을 논의했다.이는 최근 집중호우에도 전북 등 강수량이 적었던 일부 지역의 가뭄이 해소되지 않은 데 따른 것이다.