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4명 사망 경산 아파트 방화범 28일 만에 사망…수사 종결 수순

민경석 기자
민경석 기자
입력 2026-08-20 20:36
수정 2026-08-20 20:36
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세줄 요약
  • 경산 아파트 관리사무소 방화로 4명 사망
  • 피의자 70대, 화상 치료 중 28일 만에 사망
  • 경찰, 공소권 없음 종결 가능성 검토
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‘방화 폭발’ 아파트 관리사무소에서 무슨 일
‘방화 폭발’ 아파트 관리사무소에서 무슨 일 지난달 23일 오전 8시 29분께 경북 경산시 사동 한 아파트 관리실 안에서 폭발 추정 사고가 난 가운데 관계 당국 관계자들과 주민들이 현장 주변에 모여있다. 2026.7.23. 연합뉴스


경북 경산의 한 아파트 관리사무소에 불을 질러 주민 등 4명을 숨지게 한 70대가 사건 발생 28일 만에 치료 중 숨졌다. 이로써 사망자는 5명으로 늘었다.

20일 경북경찰청에 따르면 현주건조물방화치사상 혐의로 입건된 (71)씨가 이날 오후 5시쯤 대구의 한 화상 전문병원에서 숨졌다. 류씨는 범행 과정에 자신도 전신 화상을 입어 치료를 받고 있었다.

류씨는 지난달 23일 자신이 거주하던 경산 사동의 한 아파트 관리사무소에 인화성 물질을 뿌린 뒤 불을 지른 혐의를 받았다.

불은 약 20분 만에 진화됐으나 류씨와 주민, 관리사무소 직원 등 8명이 화상을 입고 병원으로 옮겨져 치료를 받아왔다. 이들 중 입주자 대표와 주민, 관리사무소 직원 등 4명이 병원 치료 중 숨을 거뒀다.

경찰은 류씨가 범행 당일 관리사무소에서 이웃 주민 등과 언쟁을 벌이다 격분해 범행을 저지른 것으로 보고 있다. 또 관리사무소, 주민 등과 오랜 기간 갈등을 겪다 범행을 저질렀을 가능성을 염두에 두고 류씨의 치료가 마무리되는 대로 구체적인 범행 동기 등을 조사할 예정이었다.



하지만 류씨가 사망하면서 이 사건을 공소권 없음으로 종결할 것으로 보인다.
경산 민경석 기자
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