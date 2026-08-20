하남 교산지구에 수영장·체육관 갖춘 학교복합시설

교육부 공모 선정…‘어울림캠퍼스’ 2030년 준공

이미지 확대 하남시 교산지구에 들어서게 될 학교복합시설 ‘어울림(林)캠퍼스’ 조감도 닫기 이미지 확대 보기 하남시 교산지구에 들어서게 될 학교복합시설 ‘어울림(林)캠퍼스’ 조감도

세줄 요약 하남 교산공공주택지구에 학생과 주민이 함께 이용하는 학교복합시설 어울림캠퍼스가 교육부 공모에 선정됐다. 총사업비 481억여원 중 절반가량을 국비로 지원받고, 수영장·체육관·청소년수련시설·돌봄교실 등을 갖춰 2030년 3월 준공할 계획이다. 교육부 공모 선정, 국비 240억여원 확보

교산1중학교 부지에 복합시설 건립 추진

수영장·체육관·돌봄시설 등 생활SOC 조성

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경기 하남 교산 공공주택지구에 학생과 주민이 함께 이용하는 교육·문화·체육 복합시설이 들어선다.하남시는 교산지구에 추진 중인 학교복합시설 ‘어울림(林)캠퍼스’가 교육부의 ‘2026년 학교복합시설 2차 공모사업’에 선정됐다고 20일 밝혔다.시는 이에 따라 총사업비 481억 3900만원의 절반가량인 240억 4600만원을 교육부에서 지원받는다. 나머지 사업비 가운데 240억 7300만원은 경기주택도시공사(GH)가, 2000만원은 하남시가 부담한다.어울림캠퍼스는 교산지구 1생활권에 들어설 가칭 교산1중학교 부지에 지하 1층~지상 4층, 연면적 8790㎡ 규모로 건립된다. 교산1중학교는 남한중학교를 이전해 신설할 예정이다.시설 안에는 실내수영장과 다목적체육관을 비롯해 청소년수련시설, 3D 메이커스페이스, 돌봄·방과후교실, 생활문화센터 등이 들어선다. 중학교와 함께 사용하는 지하 통합주차장도 조성한다.인근 근린공원과 공유운동장을 연결해 주민들이 편리하게 이용할 수 있는 열린 공간으로 꾸민다. 학생들의 안전을 위해 학교와 주민 이용시설의 출입 동선은 분리할 계획이다.하남시는 공모 선정을 위해 경기도와 경기도교육청, 광주하남교육지원청, GH 등과 협의체를 구성하고 업무협약을 체결해 사업을 준비해 왔다.하남에는 그동안 학교 부지에 교육·문화·체육·복지시설을 함께 조성해 학생과 주민이 공동으로 이용하는 학교복합시설이 없었다. 시는 이번 사업이 교산신도시의 부족한 교육·체육 기반을 보완하고 신도시와 원도심 주민이 함께 이용하는 생활SOC 거점이 될 것으로 기대하고 있다.이현재 시장은 “교산신도시를 교육과 문화 중심의 미래형 도시로 조성하는 계기가 될 것”이라며 “아이와 주민 모두가 편리하게 이용할 수 있는 시설로 만들겠다”고 말했다.GH는 앞으로 설계공모와 인허가 절차를 진행해 교산1중학교 개교 예정 시점인 2030년 3월까지 시설을 준공할 계획이다.