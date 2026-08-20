민간 인증기관 해킹에 ‘청와대 인사’ 등 개인정보 털렸다…北 의심 해킹 사건도 별도 수사

세줄 요약 국내 민간 인증기관 서버가 해킹되며 청와대 재직 고위 인사를 포함한 주요 인물의 개인정보가 유출됐다. 경찰은 이름과 소속, 전화번호 등 명함 수준 정보가 빠져나간 것으로 보고 수사 중이며, 청와대 서버 해킹은 아니라고 설명했다. 민간 인증기관 서버 해킹, 주요 인사 정보 유출

청와대 서버 해킹은 아니라고 경찰·청와대 설명

북한 의심 라자루스 연계 해킹도 별도 수사

이미지 확대 서울 서대문구에 있는 경찰청. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 서울 서대문구에 있는 경찰청. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국내 민간 인증기관 서버 해킹으로 청와대 인사를 비롯한 국내 주요 인물의 개인정보가 탈취돼 경찰이 수사에 나섰다.경찰청 국가수사본부는 20일 “해커에 의해 국내 민간 인증기관 서버가 해킹됐고, 해킹된 자료 분석 과정에서 국내 주요 인물의 개인정보가 포함된 것을 확인했다”고 밝혔다. 주요 인물은 청와대에 재직 중인 고위 인사로 알려졌다. 또한 유출된 정보는 이름과 소속·전화번호 등 일반적으로 명함에서 볼 수 있는 수준으로 전해졌다.다만 국수본은 “청와대 서버가 해킹된 것은 아니다”고 설명했다. 이날 청와대 관계자 역시 “청와대에 대한 해킹 보도는 사실이 아니다”고 밝혔다.경찰은 이와 별건으로 북한 소행으로 의심되는 전방위적 해킹 사건에 대해서도 수사 중이다. 국수본은 “국가배후 해킹조직에 의해 언론사 서버 관리업체와 제약회사, 병원 등이 해킹된 것을 수사하고 있다”고 밝혔다.경찰은 해당 해킹 사건의 배후에 북한 해킹조직인 ‘라자루스’가 개입한 것으로 의심 중이다. 라자루스는 북한이 운영하는 해킹 조직으로 2014년 미국 소니픽처스 해킹, 2016 방글라데시 중앙은행 해킹, 2017년 랜섬웨어 워너크라이 사건을 주도한 것으로 의심받는 곳이다.경찰은 해킹 경위와 유출된 개인정보의 범위, 공격 주체 등을 확인하기 위한 수사를 이어갈 방침이다.