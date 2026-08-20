‘나체에 복면’ 연세대 인근서 잇단 강제추행 신고…경찰 추적

세줄 요약 연세대 인근 안산자락길 산책로에서 나체에 복면을 쓴 남성이 행인을 강제추행했다는 신고가 잇따라 경찰이 추적 중이다. 경찰은 6월과 7월에도 비슷한 신고가 접수된 점을 토대로 CCTV와 DNA를 분석하며 동일범 여부를 확인하고 있다. 연세대 인근 산책로 강제추행 신고 잇따름

나체·복면 남성, 수풀 숨어 행인 추행 혐의

경찰, CCTV·DNA 분석하며 동일범 추적

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연세대학교 인근 산책로에서 나체에 복면을 쓴 남성이 지나가는 행인을 강제추행했다는 신고가 잇따르면서 경찰이 추적에 나섰다.서울 서대문경찰서는 강제추행과 공연음란 등 혐의를 받는 남성 피의자에 대해 수사 중이라고 20일 밝혔다.경찰에 따르면 이 남성은 지난 19일 오후 10시 10분쯤 서울 서대문구 안산자락길 산책로 인근 연세대 무악학사 주변 수풀에 숨어 있다가 지나가던 피해자를 강제추행한 혐의를 받는다. 지난 6월 12일에도 같은 산책로 인근에서 나체에 복면을 쓴 남성이 행인을 강제추행했다는 신고가 접수됐다. 지난달 21일에는 인근 수풀에 같은 차림의 남성이 숨어 있다는 112 신고가 들어왔다.지난 19일 피해자로 추정되는 작성자는 대학생 익명 커뮤니티 ‘에브리타임’에 “검은 복면을 쓰고 알몸인 남성이 뒤에서 가슴을 움켜쥐었다”며 “뒤를 돌아보려 하자 수풀 쪽으로 도망쳤다”고 적었다.경찰은 6월과 7월 신고 사건의 폐쇄회로(CC)TV 영상을 추적하고 유전자(DNA)를 분석하는 등 수사를 이어가고 있다. 피의자를 검거한 뒤 세 사건이 동일인의 범행인지도 확인할 방침이다.