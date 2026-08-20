제주 마을 ‘퐁낭’라운지 2곳 조성… 여행객 머무는 관광 거점으로 변신

제주도, 2026년 신규사업 마을 관광 커뮤니티 공간 ‘퐁낭라운지’ 조성중

조천 신흥·서귀포 정방동 2곳에… 지역관광 활성화·지속가능 관광 기대

이미지 확대 제주시 조천읍 신흥리 퐁낭라운지 아트런 프로그램. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주시 조천읍 신흥리 퐁낭라운지 아트런 프로그램. 제주도 제공

이미지 확대 서귀포시 정방동에 ‘퐁낭라운지’ 조성 모습. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 서귀포시 정방동에 ‘퐁낭라운지’ 조성 모습. 제주도 제공

세줄 요약 제주도가 조천읍 신흥리와 서귀포시 정방동에 퐁낭라운지를 조성해 마을 어귀의 쉼터를 관광 거점으로 바꿨다. 컨시어지 안내, 무인 게시판, 와이파이, 행사 공간을 갖춰 여행객 체류를 돕고, 민간이 이를 활용한 아트런 프로그램도 나왔다. 신흥리·정방동 퐁낭라운지 2곳 조성

마을 쉼터를 관광 거점으로 확장

민간 활용 아트런 프로그램 첫 사례

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제주 마을 어귀에서 주민들의 쉼터이자 사랑방 역할을 해온 ‘퐁낭(팽나무 제주어)’이 주민과 여행객이 함께 머무는 마을 관광 거점으로 거듭나고 있다.제주도는 올해 신규사업으로 조천읍 신흥리와 서귀포시 정방동에 ‘퐁낭라운지’를 조성했다고 20일 밝혔다.‘퐁낭’은 팽나무를 뜻하는 제주어로, 예부터 마을 주민들이 더위를 피하고 이야기를 나누며 쉬어가던 공동체 공간이다. 제주도와 제주관광공사는 이 같은 전통적 공간에 관광 기능을 더해 마을의 역사와 문화, 생활자원을 여행객에게 알리고 주민과 방문객이 자연스럽게 교류할 수 있도록 했다.퐁낭라운지는 단순한 휴게 공간을 넘어 마을 여행의 거점 역할을 한다. 방문객에게 주변 볼거리와 즐길거리를 안내하는 컨시어지 기능을 비롯해 무료 와이파이, 음식점, 숙박 정보가 담긴 도보 여행객을 위한 무인 게시판, 지역 문화행사와 이벤트 공간 등이 마련됐다.특히 민간이 퐁낭라운지의 콘텐츠를 직접 활용하면서 새로운 관광 콘텐츠로 확장되는 사례도 나왔다.김택화미술관은 최근 신흥리 퐁낭라운지를 활용해 ‘아트런’ 프로그램을 기획·운영했다. 신흥리의 역사와 문화, 지역자원을 소개하는 동시에 김택화 화백의 작품에 담긴 신흥리 풍경을 현재의 마을 모습과 연결해 체험하도록 구성했다.공공이 조성한 관광공간을 민간이 자발적으로 발견해 자체 콘텐츠와 결합했다는 점에서 주목된다. 별도의 사업비 지원이나 행정 주도 없이 민간의 기획으로 새로운 관광 프로그램이 만들어졌기 때문이다.도는 앞으로 제주관광공사와 함께 퐁낭라운지 운영 현황과 이용객 반응을 살피고, 주민과 관광객이 함께 참여하는 프로그램을 확대할 계획이다. 지역 문화·관광자원은 물론 주변 상권까지 연결해 마을 전체가 관광 콘텐츠가 될 수 있도록 한다는 구상이다.김양보 도 관광교류국장은 “공공이 조성한 관광 콘텐츠를 민간이 자발적으로 발견해 새로운 방식으로 활용한 사례”라며 “퐁낭라운지가 지역의 문화와 관광자원을 잇고 민간의 아이디어가 더해지는 마을 관광 플랫폼으로 자리 잡을 수 있도록 발전시켜 나가겠다”고 말했다.제주도 관계자는 “읍·면지역 마을마다 고유한 이야기와 관광자원이 있다”며 “퐁낭라운지를 중심으로 주변 관광지와 상권, 마을 콘텐츠를 연결해 여행객이 제주 마을의 새로운 매력을 발견하고 오래 머물 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.