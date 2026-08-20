부산 마지막 공공택지 장안지구 ‘중흥S-클래스’ 514세대 공급

세줄 요약 중흥토건이 부산 기장군 장안지구에 ‘중흥S-클래스’ 514세대를 21일부터 선착순 분양했다. 부산 마지막 공공택지로 SMR 산업과 방사선 산업단지 수혜가 기대된다. 동해선 좌천역과 정관선 트램, 초·중·고 학군, 아울렛 등 생활 여건도 갖췄다. 부산 장안지구 중흥S-클래스 514세대 분양

SMR·방사선 산업 거점 수혜 기대

분양가상한제·후분양·계약금 500만원 혜택

이미지 확대 장안지구 ‘중흥S-클래스’ . 중흥토건 제공 닫기 이미지 확대 보기 장안지구 ‘중흥S-클래스’ . 중흥토건 제공

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부·울·경 광역 교통망 중심 부산 장안지구에 중흥건설그룹 중흥토건이 ‘중흥S-클래스’를 선보인다.중흥토건은 21일부터 부산 기장군 장안읍 좌동리 463-3번지 일원 지하 2층~지상 25층 9개동, 전용 59·84㎡ 총 514세대 선착순 분양에 돌입한다.부산 마지막 공공택지지구인 장안지구는 최근 유치에 성공한 차세대 에너지 핵심 소형모듈원전(SMR) 관련 산업 등 첨단 산업 거점으로 도약하고 있다. 또 단지 인근 동남권 방사선 의·과학 일반산업단지는 첨단 방사선 기술의 메카로 성장 중이다.부울경 광역교통망 중심에 위치해 부·울·경 주요 지역으로 차량 이동이 편리하다. 동해선 좌천역이 인근에 자리해 오시리아, 벡스코, 센텀, 교대 등으로 환승 없이 이동할 수 있다. 예비타당성 조사를 통과한 ‘부산도시철도 정관선 트램’ 수혜도 기대된다.장안중학교와 장안제일고등학교가 인접해 있으며, 장안1초등학교(가칭)와 유치원 부지도 계획돼 있다. 초·중·고 모든 학군이 도보권에 자리한 ‘원스톱 학세권’으로 자녀들의 안전한 통학이 가능한 입지를 갖췄다.이밖에 부산 프리미엄 아울렛을 비롯해 동남권원자력의학원과 장안읍 행정복지센터 등을 편리하게 이용할 수 있다. 오시리아 관광단지 등 다양한 문화·여가시설도 가깝다.장안지구 중흥S-클래스는 분양가상한제가 적용돼 주변 시세보다 합리적인 분양가가 책정됐다. 이와 함께 선시공 후분양 단지로 계약 이후 빠른 입주가 가능해 주거 안정성도 높다.1차 계약금을 500만원으로 책정해 계약 초기 부담을 크게 줄였고, 중도금 무이자 혜택을 제공한다. 시스템에어컨 등 2000만원 상당 옵션도 무상으로 제공한다.차별화 설계와 다양한 커뮤니티 시설도 들어선다. 어린이집, 작은도서관 등 입주민이 이용할 수 있는 다양한 커뮤니티 시설들이 조성될 예정이다.주택전시관은 부산 기장군 정관읍 달산리 1242번지에 위치하며 2027년 6월 입주 예정이다.