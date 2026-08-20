산림청, 집중호우 거제서 산사태 ‘긴급 진단’…헬기 투입 항공 조사

지자체 요청 지역 포함 위험성 확인·안전 조치

이미지 확대 경남 거제 옥포동 한 아파트 인근 산사태 현장. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 경남 거제 옥포동 한 아파트 인근 산사태 현장. 서울신문 DB

세줄 요약 산림청이 집중호우로 큰 피해를 입은 경남 거제에서 산사태 추가 발생 여부를 확인하는 긴급 진단에 들어갔다. 공동주택 12곳을 중심으로 비탈면 균열, 토사 유출, 지반 변형을 살피고, 24일까지 헬기 항공조사도 병행해 위험 지역의 위치정보를 확보했다. 거제 산사태 추가 위험 긴급 진단 착수

공동주택 12곳 중심 비탈면·지반 점검

24일까지 헬기 투입해 항공 조사 병행

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산림청이 집중 호우로 큰 피해가 발생한 경남 거제시 일원에서 산사태 추가 발생 여부와 위험 요인을 확인하기 위한 긴급 진단에 나섰다.20일 산림청에 따르면 긴급 진단은 극한 호우 이후 지반이 약해진 지역을 대상으로 산사태 발생 위험을 진단하고 사전 대응해 주민의 불안을 해소하기 위해 마련됐다. 특히 거제시가 산사태 우려를 밝힌 공동주택 12곳을 대상으로 피해 발생 가능성 등을 자세히 살피고 신속한 안전조치가 이뤄질 수 있도록 지원할 계획이다. 긴급 진단에는 국립산림과학원과 한국지반공학회·한국산림공학회·한국산림안전공단 등 산사태·지반 분야 전문기관이 참여한다. 각 기관은 비탈면의 균열과 토사 유출, 지반 변형 등 추가 피해로 이어질 수 있는 위험 요인을 중점적으로 확인한 뒤 주민 안전에 영향을 미칠 우려가 있는 지역에 대해서는 관계기관과 협의해 안전조치를 진행할 예정이다.산림청은 24일까지 산림 헬기를 투입해 항공 조사도 병행한다. 지상에서 접근하기 어려운 산림지역을 대상으로 산사태 발생 여부와 피해 규모 등을 살피고 피해 발생 지역은 위치정보를 확보해 현장 조사와 연계하기로 했다.지난 15~18일 극한 호우로 거제에서 2건, 통영에서 3건의 산사태가 발생해 1명이 숨지고 3명이 다쳤고 274세대, 498명이 대피했다.박은식 산림청장은 “집중 호우로 지반이 약해져 피해 지역뿐 아니라 주변 지역에서 추가 산사태가 발생할 위험성이 높다”며 “긴급 진단을 통해 산사태 위험 요인을 확인하고 주민이 안심할 수 있도록 안전관리를 강화할 방침”이라고 밝혔다.