“올해 외유는 없다”…천안시의회도 동참

세줄 요약
- 공무국외출장 전면 취소 결정
- 1억4500만원 예산 미집행 방침
- 의정활동·청렴도 강화 선언
“신뢰 회복과 의정활동에 집중”
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천안시의회 의원들이 신뢰받는 의정과 청렴 실천을 다짐하고 있다. 시의회 제공
‘외유’ 논란이 끊이지 않는 지방의회의 국외연수 중단에 충남 천안시의회가 동참했다. 재정 위기 극복과 고통을 분담하는 취지다.
천안시의회(의장 엄소영)는 올해 예정된 의원 공무 국외 출장(국외연수)을 추진하지 않기로 결정했다고 20일 밝혔다. 올해 배정된 국외연수 예산은 1억4500만원이다.
엄소영 의장은 이번 결정과 관련해 “공무국외출장을 비롯해, 의정활동비 동결·월정수당 최소 반영안 준수 등 시의회 운영 전반을 시민의 눈높이에서 다시 점검해 청렴하고 신뢰받는 의회를 만들어 나가겠다는 의지”라고 설명했다.
그러면서 “행정사무감사와 예산심사, 조례 검토 등 의회가 해야 할 일을 더욱 꼼꼼하게 챙기고 청렴도 향상을 위해 의회 구성원 모두가 최선을 다하겠다”고 강조했다.
시의회는 △시민 생활과 밀접한 조례의 제·개정 및 정비 △행정사무감사를 통한 집행부에 대한 견제·감시 △예산안 및 결산에 대한 꼼꼼한 심사 △주요 현안에 대한 실질적 정책대안 제시 △현장 중심의 의정활동 등에 집중할 계획이다.
노성철 서울시의원 “청년 끝나는 순간 주거지원도 끝나선 안 돼”
서울시의회 주택공간위원회 노성철 의원(더불어민주당, 동작3)은 20일 국회 의원회관에서 열린 더불어민주당 서울시당 ‘청년 주거난 대책-청년주택 공급정책에 청년의 목소리를 듣는다’ 간담회에 참석해 청년 주거정책의 사각지대를 해소하기 위한 보다 세밀한 정책 설계가 필요하다고 강조했다. 이날 간담회에는 더불어민주당 서울시당 김영배 위원장과 한정애 사무총장을 비롯해 박주민·김남근·오기형·김동아 의원 및 시의원들이 대거 참석했다. 이들은 서울 청년들의 주거 실태를 점검하고 공공주택 공급 확대 및 주거 안정화 방안을 심도 있게 논의했다. 특히 서울시의회 주택공간위원회 소속 노 의원은 청년 지원 연령을 살짝 넘기는 40~45세 계층을 위해 별도의 ‘주거정책 전환기 우대구간’ 신설을 제안해 눈길을 끌었다. 노 의원은 “청년정책의 연령 기준을 벗어났다고 해서 갑자기 소득이 늘거나 주거가 안정되는 것은 아니다”며 “청년에서 막 벗어난 40~45세의 경우 청년 대상 주거지원은 종료되는 반면 높은 서울의 주거비는 계속 감당해야 하는 정책적 공백이 발생할 수 있다”고 지적했다. 이어 “청년과 비청년을 연령 하나로 단절적으로 구분하기보다 청년 주거지원에서 일반 주거정책으로 연착륙
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엄 의장은 “최근 의정비심의위원회를 통한 ‘의정활동비 동결, 월정수당은 전년도 지방공무원 보수인상률만큼만 반영’안을 존중하고 이를 충실히 따르기로 했다”며 “시민에게 신뢰받는 의회 구현을 위해 노력하겠다”고 말했다.
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