한글햇살버스, 부산 산복도로 누빈다…교육부 공모사업 선정

세줄 요약 부산이 교육부 공모사업 ‘찾아가는 AI·디지털 문해교육, 한글햇살버스’의 신규 운영 지역으로 선정됐다. 원도심 산복도로 소외지역을 위한 부산형 골목교실이 최우수 사례로 뽑혀 국비 7000만원을 확보했고, 시비를 더해 총 1억3000만원으로 강사 양성, 이동형 체험, 성과 확산을 추진했다. 부산, 한글햇살버스 신규 운영 지역 선정

산복도로 골목교실 최우수 사례, 국비 7000만원 확보

총 1억3000만원 투입해 문해·AI 교육 추진

이미지 확대 한글햇살버스(햇살트럭) 구상도. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 한글햇살버스(햇살트럭) 구상도. 부산시 제공

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부산시는 교육부 공모사업인 ‘찾아가는 AI·디지털 문해교육, 한글햇살버스’ 사업에 부산이 신규 운영 지역으로 선정됐다고 20일 밝혔다.시는 이번 공모에 원도심 산복도로 등 지형적 소외 환경을 극복하기 위한 지역 맞춤형 성인 문해교육 모델인 ‘부산형 한글햇살버스-AI(디지털)로 잇는 산복도로 골목교실‘이란 사업을 제안했다.해당 제안은 최우수 사례로 선정돼 사업 유형 최대 금액인 국비 7000만원을 확보했다.시는 다음달부터 국비 지원액에 시비 6000만원을 보태 총 1억3000만원의 사업비로 전문 강사(조력자) 양성, 골목교실 운영, 한글햇살버스 이동형 체험 및 성과 확산 등 3단계로 사업을 추진한다.1단계는 디지털조력자 양성과정을 수료한 강사 50여 명을 대상으로 생성형 인공지능 교수법 등 심화 교육을 시행, 전문 문해교육 강사단을 고도화하고, 2단계는 평생교육 소외지역 25곳 150여 명의 학습자를 대상으로 인공지능 렌즈로 약봉투 식별하기 등 일상생활과 밀접한 인공지능 교육 등을 진행할 예정이다.3단계로는 학습자들이 인공지능 기술을 빌려 자신의 인생 이야기를 그림과 글로 시각화하는 인공지능 시화전 작품을 제작 및 전시하고, 한글햇살버스가 골목 곳곳을 순회하며 평생학습 소외계층이 디지털 기기를 직접 체험할 수 있도록 지원할 예정이다.김귀옥 시 청년산학국장은 “이번 선정을 통해 배움의 기회를 놓쳤던 어르신들이 글을 읽고 쓰는 기쁨뿐만 아니라 키오스크·AI 음성비서 등 디지털 기술을 두려워하지 않고 일상에서 직접 활용할 수 있도록 돕겠다”라고 전했다.