680㎞ 수변에 공간의 가치를 더하다…부산 최초 수변 관리 가이드라인 만든다

세줄 요약
- 부산 최초 종합 수변 관리 가이드라인 마련
- 해안 400㎞·하천 280㎞, 총 680㎞ 관리 대상
- 수변 경계 500m 중심 공간 가치 재정립
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부산 최초 수변관리 가이드라인. 부산시 제공
해안 400㎞, 하천 280㎞ 등 부산 전역의 680㎞에 이르는 수변공간을 체계적으로 관리하기 위한 부산 최초의 종합 수변 관리 가이드라인이 마련된다.
부산시는 21일 시민과 전문가 의견 수렴을 위한 ‘부산 수변 관리 기본계획(안)’ 공청회를 개최한다.
이번 기본계획(안)은 관리 체계와 기준이 달라 통합적인 접근에 한계가 있었던 수변공간을 체계적으로 관리하기 위한 것이다.
시는 기본계획(안)의 비전을 ‘물길 따라 이어지는 글로벌 부산, 사람과 자연이 만나는 수변도시’로 설정하고, 수변 경계에서 500m 안팎의 공간을 중심으로 수변의 공간적 가치를 재정립하는 한편 도시계획과 개발사업 등에 일관되게 적용할 수 있는 가이드라인을 마련할 계획이다.
특히 자연과 도시가 공존하고 누구나 일상에서 누릴 수 있는 공공공간으로 역할을 확장한다는 구상 아래 ‘건강한 수변, 열린 수변, 활기찬 수변, 안전한 수변, 함께하는 수변’ 등 5대 목표를 설정하고, 서낙동강권역, 낙동강권역, 수영강권역, 기장 일대 해안권역, 부산항 일대 해안권역 등 5개 권역으로 나눠 지역별 특성에 맞는 관리·발전전략을 마련한다.
고찬양 서울시의원, 까치산·화곡중앙시장 활성화 지원… ‘상권에 활력 더한다’
서울시의회 고찬양 의원(더불어민주당, 강서1)은 지난 19일 지역 전통시장인 까치산시장과 화곡중앙시장이 서울시 ‘2026 하반기 야간·음식문화 활성화 지원사업’에 최종 선정된 것을 환영하며, 이번 사업을 통한 지역 전통시장 활성화에 대한 기대감을 밝혔다. 이번 사업은 전통시장의 야간 및 음식문화 활성화 프로그램을 통해 새로운 활력을 불어넣고, 더 많은 시민과 관광객이 전통시장을 찾도록 유도하기 위해 추진된다. 이는 기존 고객은 물론 국내외 관광객과 젊은 세대까지 폭넓은 신규 방문을 유도하고, 전통시장 고유의 정취와 매력을 널리 알려 지속 가능한 성장 기반을 다지는 데 중요한 의미가 있다. 고 의원은 “까치산시장과 화곡중앙시장이 서울시 지원사업에 최종 선정된 것을 뜻깊게 생각한다”며 “이번 사업을 계기로 시장을 찾는 방문객이 늘고 체류시간도 확대돼 상권 활성화와 매출 증대로 이어지길 기대한다”고 말했다. 이어 “전통시장이 단순히 물건을 사고파는 공간을 넘어 지역 주민과 관광객, 젊은 세대가 함께 찾고 즐길 수 있는 공간으로 자리매김할 수 있도록 지속적인 관심과 지원이 필요하다”며 “앞으로도 지역 전통시장의 경쟁력을 높이고 상인들에게 실질적인 도움이 될 수
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시는 공청회와 온라인 의견 수렴을 병행해 다양한 의견을 기본계획에 반영한 뒤 시의회 보고와 도시계획위원회 자문 등 행정절차를 거쳐 올해 말까지 기본계획을 확정할 계획이다.
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