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“신분증 안 보는 술집 안다” 고3 10.8%…예방 교육은 반 토막

이현정 기자
이현정 기자
입력 2026-08-20 11:18
수정 2026-08-20 11:18
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초6 2.9%에서 6년 새 3.7배 증가
현재 음주율도 0.7%→11.2%
음주 예방 교육 경험은 75.4%→37.9%

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AI생성 이미지. 서울신문 DB
AI생성 이미지. 서울신문 DB


고3 학생 10명 중 1명은 미성년자에게 신분증을 확인하지 않고 술을 파는 곳을 알고 있는 것으로 나타났다. 초등학교 6학년 때보다 4배 가까이 늘어난 수치다. 반면 학교에서 음주 예방 교육을 받은 기억이 있는 학생은 10명 중 4명이 채 안 됐다. 술에 접근할 가능성은 커졌지만 예방 교육 경험은 오히려 줄어든 셈이다.

20일 질병관리청의 ‘제7차 연도(2025년) 청소년건강패널조사 통계집’에 따르면 고3 학생의 10.8%가 ‘신분증을 확인하지 않고 미성년자에게 술을 파는 곳을 알고 있다’고 답했다. 남학생 10.9%, 여학생 10.8%로 성별 차이는 거의 없었다.

이 비율은 조사 대상자들이 초등학교 6학년이던 2019년 2.9%에서 중1 2.0%, 중2 3.4%, 중3 5.1%, 고1 7.1%, 고2 9.2%, 고3 10.8%로 높아졌다. 중2 이후 해마다 올라 6년 새 7.9%포인트 늘었고 초6 때의 3.7배가 됐다.

실제 음주율도 함께 올랐다. 최근 30일 동안 한 잔 이상 술을 마신 적이 있는 ‘현재 음주율’은 초6 0.7%에서 고3 11.2%로 10.5%포인트 상승했다. 술을 한두 잔 이상 마셔본 경험률도 초6 7.5%에서 고3 43.2%로 늘었다.

반대로 학교 예방 교육 경험률은 학년이 오를수록 떨어졌다. 최근 1년간 음주 예방 교육을 받은 기억이 있다는 응답은 초6 75.4%에서 중1 57.6%, 중3 52.2%, 고1 45.7%, 고3 37.9%로 낮아졌다. 초6과 비교하면 37.5%포인트 하락해 절반 수준이 됐다. 고3의 62.1%는 최근 1년간 관련 교육을 받은 기억이 없다고 답했다.

다른 건강교육에서도 비슷한 흐름이 나타났다. 흡연 예방·금연 교육 경험률은 초6 95.9%에서 고3 57.6%로, 영양·식습관 교육 경험률은 81.6%에서 30.4%로 각각 줄었다. 음주·흡연 등 건강 위험 노출이 커지는 고등학교 시기에 정작 예방 교육 경험은 줄고 있다는 지적이 나온다.

이번 조사는 질병관리청이 2019년 전국 초등학교 260곳의 6학년 5051명을 패널로 구축해 매년 추적한 결과로, 1~7차 조사에 모두 참여한 3756명의 응답에 가중치를 적용해 산출했다.
이현정 기자
세줄 요약
  • 고3 10.8%, 무신분증 술집 인지 비율 상승
  • 초6 2.9%→고3 10.8%, 6년 새 3.7배 증가
  • 음주 예방 교육 경험률 37.9%, 절반 이하
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