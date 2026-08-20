국내 첫 ‘대중교통전용지구’ 해제될까…대구시, 시민의견 수렴

세줄 요약 대구시가 전국 최초로 지정된 중앙로 대중교통전용지구의 존폐와 운영 방안을 두고 시민 의견 수렴에 나섰다. 27일 토론회에는 시민, 상인, 전문가가 참여해 해제와 유지의 장단점을 논의했다. 시는 경찰과 도로교통공단 등과 협의해 합리적 대안을 찾을 계획이다. 중앙로 대중교통전용지구 존폐 논의 본격화

상권 침체와 보행 안전 사이 의견 대립

대구시, 시민 토론회와 온라인 의견 수렴

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전국 최초로 지정된 대구 중구 중앙로 ‘대중교통전용지구’가 존폐 기로에 섰다. 대구시는 완전 해제를 비롯해 향후 운영 방향을 두고 시민 의견 수렴에 나서면서다.20일 대구시에 따르면 시는 오는 27일 대구지역대학협력센터에서 대중교통전용지구 운영 의견 수렴 토론회를 개최한다. 토론회에는 시민과 상인, 전문가 등이 참여한다.대구 대중교통전용지구는 반월당 네거리에서 대구역 네거리 사이 1.05㎞ 구간이다. 왕복 4차로를 2차로로 줄이고 대중교통 이용 편의와 보행자 안전을 확보하고자 2009년 지정됐다. 하지만 이후 동성로 상권이 침체했고 상인들은 주된 원인으로 대중교통지구를 지목하면서 2023년 북측 450m 구간을 해제하고 일반 차량 통행을 허용했다.남측 600m 구간 운영을 두고는 시민 사이에서도 의견이 엇갈린다. 인근 상인들은 상권 활성화를 위해 전 구간 해제를 요구하는 반면, 시민단체 등은 대중교통 이용 편의와 안전한 보행 공간을 유지하기 위해서라도 유지해야 한다는 입장이다.다른 지역에서도 대중교통전용지구 해제를 두고 갈등이 잇따랐다. 서울 신촌 연세로 550m 구간은 2014년 국내 두 번째 대중교통전용지구로 지정됐으나 승용차 우회로 인한 주민 불편, 상권 침체 문제가 지속해서 제기되자 지난해 해제됐다. 부산 동천로 대중교통전용지구도 2015년 지정됐다가 2021년부터 임시 해제돼 있다.대구시는 토론회와 온라인을 통한 의견 수렴을 검토하고 대구경찰청, 한국도로교통공단 등 관계 기관 등과 협의해 합리적인 운영 방안을 찾을 계획이다. 추경호 대구시장은 “중앙로 대중교통전용지구 운영을 놓고 다양한 시각이 존재하는 만큼 시민과 교통 전문가의 의견을 면밀히 분석해 합리적인 운영 방향을 찾겠다”고 밝혔다.