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김성환 기후부장관, 가습기살균제 피해자 첫 조문

김성환 기후에너지환경부 장관이 19일 서울 종로구 광화문광장에 마련된 서영철 전국가습기살균제참사피해자연대 대표의 분향소를 찾아 조문하고 있다. 고인은 지난 11일 기흉으로 사망했다. 환경부(현 기후부) 장관으로서 가습기살균제 피해자의 분향소를 직접 찾은 건 처음이다. 김 장관은 “가습기살균제 피해구제·지원 특별법은 개정됐지만 부족한 부분은 보완하겠다”고 밝혔다.

연합뉴스