이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
김성환 기후부장관, 가습기살균제 피해자 첫 조문
김성환 기후에너지환경부 장관이 19일 서울 종로구 광화문광장에 마련된 서영철 전국가습기살균제참사피해자연대 대표의 분향소를 찾아 조문하고 있다. 고인은 지난 11일 기흉으로 사망했다. 환경부(현 기후부) 장관으로서 가습기살균제 피해자의 분향소를 직접 찾은 건 처음이다. 김 장관은 “가습기살균제 피해구제·지원 특별법은 개정됐지만 부족한 부분은 보완하겠다”고 밝혔다.
연합뉴스
연합뉴스
김성환 기후에너지환경부 장관이 19일 서울 종로구 광화문광장에 마련된 서영철 전국가습기살균제참사피해자연대 대표의 분향소를 찾아 조문하고 있다. 고인은 지난 11일 기흉으로 사망했다. 환경부(현 기후부) 장관으로서 가습기살균제 피해자의 분향소를 직접 찾은 건 처음이다. 김 장관은 “가습기살균제 피해구제·지원 특별법은 개정됐지만 부족한 부분은 보완하겠다”고 밝혔다.
연합뉴스
2026-08-20 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김성환 장관이 서영철 대표 분향소를 찾은 이유는?