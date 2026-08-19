사회 [포토] 무인소방로봇 ‘진화작업 중’ 입력 2026-08-19 16:36 수정 2026-08-19 16:36 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/08/19/20260819800009 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 19일 경기도 화성시 만세구 화성시농업기술센터에서 열린 북한 피난민 임시집결소 소요 사태 및 인질극 등을 가정한 ‘2026년 을지연습 도 단위 실제훈련’에서 무인소방로봇이 진화작업을 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이번 훈련의 주요 상정 상황은 무엇인가? 북한 피난민 집결소 소요사태 자연재해 대응상황