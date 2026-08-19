[포토] 무인소방로봇 ‘진화작업 중’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

19일 경기도 화성시 만세구 화성시농업기술센터에서 열린 북한 피난민 임시집결소 소요 사태 및 인질극 등을 가정한 ‘2026년 을지연습 도 단위 실제훈련’에서 무인소방로봇이 진화작업을 하고 있다.