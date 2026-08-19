‘처서 매직’ 실종…3도 뜨거워진 초가을

세줄 요약 최근 10년간 칠석과 처서의 전국 평균기온이 1973년 이후 초반 10년보다 2.3~2.9도 올랐다. 예년엔 더위가 꺾이던 절기지만 올해도 낮 최고 33도 안팎의 무더위가 이어지고, 서울·인천 등 전국 곳곳에 폭염특보와 열대야가 나타난다. 칠석·처서 평균기온 최근 10년 3도 안팎 상승

초가을 절기에도 낮 최고 33도 무더위 지속

서울 전역·인천 등 폭염특보, 열대야 확산

이미지 확대 입추(立秋) 지난 하늘 풍경 입추(立秋)였던 지난 8일 더위의 끝을 가늠키 어려운 강렬한 햇볕이 서쪽 하늘 구름을 뚫고 내리쬐고 있다. 2026.8.8 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 입추(立秋) 지난 하늘 풍경 입추(立秋)였던 지난 8일 더위의 끝을 가늠키 어려운 강렬한 햇볕이 서쪽 하늘 구름을 뚫고 내리쬐고 있다. 2026.8.8 연합뉴스

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이미지 확대 ‘가을이 온건가’ 쌀의 날인 18일 경기 수원시 권선구 농촌진흥청 국립식량과학원 중북부작물연구센터 들녘에서 관계자가 누렇게 익어가는 벼를 살펴보고 있다. 2026.08.18. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 ‘가을이 온건가’ 쌀의 날인 18일 경기 수원시 권선구 농촌진흥청 국립식량과학원 중북부작물연구센터 들녘에서 관계자가 누렇게 익어가는 벼를 살펴보고 있다. 2026.08.18. 뉴시스

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최근 10년간 가을로 접어듦을 알리는 ‘칠석’과 ‘처서’의 전국 평균기온이 기상 관측을 시작한 1973년 이후 10년 간 평균기온보다 3도 안팎 오른 것으로 나타났다. 견우와 직녀가 만난다는 칠석뿐 아니라 ‘더위가 그친다’는 처서까지 기후변화에 따라 기온이 크게 오르면서 늦여름 더위가 한층 강해진 모습이다.19일 기상청의 1973~2025년 전국 62개 지점 기온 자료를 분석한 결과, 1973~1982년 칠석(음력 7월 7일)의 전국 평균기온은 23.7도였지만 최근 10년(2016~2025년)은 26.6도로 2.9도 상승했다. 같은 기간 일최고기온 평균은 28.1도에서 31.5도로 3.4도, 일최저기온 평균도 20.0도에서 22.8도로 2.8도 높아졌다.53년 전체를 놓고 봐도 칠석의 전국 평균기온은 10년당 약 0.5도씩 상승하는 흐름을 보였다. 특히 최근 3년(2023~2025년) 칠석의 평균기온은 28.0도, 일최고기온 평균은 33.0도에 달했다. 올해 칠석인 이날도 낮 최고기온이 33.2도까지 오르는 등 무더웠다.오는 23일인 처서도 예부터 무더위가 한풀 꺾이는 가을 절기로 여겨졌지만 최근에는 30도를 웃도는 더위가 나타나고 있다. 1973~1982년 처서의 전국 평균기온은 23.8도였지만 최근 10년은 26.1도로 2.3도 높아졌다. 일최고기온 평균도 같은 기간 28.4도에서 30.2도로 1.8도, 일최저기온 평균은 20.2도에서 22.9도로 2.7도 상승했다.최근 3년 처서의 전국 평균기온은 27.5도, 일최고기온 평균은 32.2도였다. 역대 가장 더웠던 처서는 지난해인 2025년으로 전국 평균기온이 28.3도, 일최고기온 평균은 33.8도에 달했다.칠석은 지났지만 한낮을 중심으로 후텁지근한 더위는 당분간 이어지겠다. 전국 낮 최고기온은 20~22일 28~33도로 오르겠다. 23일 이후에도 일주일간 전국 낮 최고기온이 28~34도로 전망되면서 무더위는 계속될 것으로 보인다.기상청은 이날 오전 서울 서북권과 경기 화성·용인 서북부, 강화도를 제외한 인천 전 지역에 폭염주의보를 추가 발효했다. 서울은 동남·동북·서남권에 주의보가 내려져 있던 상황에서 서북권이 추가되면서 전역이 폭염특보 구역에 들었다. 인천도 기존 강화에 이어 나머지 지역까지 특보가 확대됐다. 충남과 전남, 대구·경북 등에도 폭염주의보가 발효된 상태다.기상청은 “전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 최고 체감온도가 33도 안팎으로 오르고 열대야도 곳곳에서 나타나고 있는 만큼 건강관리에 각별히 유의해야 한다”고 당부했다.