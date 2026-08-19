‘110시간 화재’ 인근 쿠팡물류센터서 또 불…자체 진화

쿠팡서 임대한 건물 지하 1층서 발생

소방, 950명 대피 유도·인명피해 없어

이미지 확대 화재 현장. 인천소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 화재 현장. 인천소방본부 제공

세줄 요약 인천 서해구 쿠팡물류센터 인근 건물에서 또 화재가 발생했다. 도착 당시 불은 이미 자체 진화된 상태였고 인명 피해는 없었다. 직원 등 950명과 자력 대피자 2050명이 대피했다. 소방은 배전반과 부스덕트 발화 가능성을 조사한다. 인천 쿠팡물류센터 인근 건물 또 화재 발생

도착 전 자체 진화, 인명 피해는 없음

배전반·부스덕트 발화 가능성 조사

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화재가 발생해 110시간 동안 불이 꺼지지 않았던 인천 서해구 쿠팡물류센터 인근의 쿠팡물류센터 건물에서 불이 났다.19일 인천소방본부에 따르면 이날 오후 5시 28분 서해구 원창동 청라로지스틱스 건물에서 불이 났다는 신고가 119로 접수됐다.소방 당국이 현장에 도착했을 당시 불은 자체 진화돼 연기만 나던 상태였다.이 불로 인명 피해는 없었으며, 소방 당국이 대원 81명과 장비 33대를 투입해 직원 등 950명의 대피를 유도한 뒤 수색을 마쳤다. 2050명은 자력으로 대피했다.불은 지하 1층 기계실 배전반에서 발생했다. 소방 당국은 대용량 전력을 공급하는 배선 시스템인 ‘부스덕트’에서 처음 불이 났을 가능성도 있는 것으로 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.대형 물류창고인 이 건물은 대부분을 쿠팡이 임차해 물류센터로 쓰고 있는 것으로 파악됐다.소방 당국 관계자는 “추가 화재 징후는 없는 상태”라며 “층별로 확인했으나 특이사항은 없었다”고 전했다.앞서 지난달 18일 오전 6시 54분쯤 발생한 쿠팡 32물류센터(서해구 석남동) 화재는 같은 달 22일 오후 8시 35분 완전히 진화됐다. 화재 발생 나흘 만이며, 약 110시간 만이다.또 다음 날인 지난달 23일 오전 6시 55분쯤에는 제물포구 항동7가 쿠팡 15물류센터의 6층 냉동창고에서 불이 나 자체 진화했다.