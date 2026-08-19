포항시, 시민과 함께 해양관광도시 밑그림 그린다…“1차 포럼 개최”

세줄 요약 포항시가 시민과 전문가, 관계자가 함께하는 제1차 복합 해양레저관광도시 포럼을 열고 포항형 해양 웰니스 관광도시 조성 방안을 논의했다. 2034년까지 1조3500억원을 투입해 영일만 관광특구를 사계절 체류형 해양관광 거점으로 키우는 대형 사업이다. 제1차 복합 해양레저관광도시 포럼 개최

포항형 해양 웰니스 관광도시 조성 논의

영일만 관광특구 사계절 체류형 거점 구상

이미지 확대 경북 포항에서 열린 복합 해양레저관광도시 포럼에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항에서 열린 복합 해양레저관광도시 포럼에서 참석자들이 기념사진을 찍고 있다.

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경북 포항시가 시민과 함께 해양레저관광도시 밑그림을 그린다.시는 시민과 전문가, 관계자들이 함께 모이는 ‘제1차 복합 해양레저관광도시 포럼’을 개최해 포항형 해양 웰니스 관광 도시 조성을 위한 방안을 논의했다고 19일 밝혔다.포럼은 해양수산부 공모사업에 선정된 ‘복합 해양레저관광도시 조성사업’의 성공적인 추진을 위해 개최됐다. 사업은 2034년까지 국·도비와 민간자본 등 총 1조 3500억원을 투입해 영일만 관광특구 일원을 사계절 체류형 해양관광 거점으로 조성하는 대형 프로젝트다.특히 시는 이번 사업을 통해 산업과 함께해 온 포항의 바다를 시민 일상 속 해양레저와 문화가 공존하는 공간으로 조성할 계획이다. 시민의 만족이 외부 관광객 유치로 이어지는 선순환 구조를 구축한다는 구상이다.총 8회로 기획된 포럼은 회차별로 시민과 전문가, 관계자 등이 참여해 포항의 해양관광 미래와 발전 방향을 함께 모색한다. 이번 포럼에서는 ▲포항이 웰니스 중심으로 전환해야 하는 이유 ▲포항형 해양 웰니스 콘텐츠와 체류형 관광 전략 ▲산업·MICE·크루즈 등과 연계한 공간 및 시설 운영 방안 ▲공공성 확보 및 지역 상권 상생 방안 등 4대 핵심 주제를 논의했다.박용선 시장은 “기존 철강 및 신산업 육성과 함께 포항의 강점인 복합 도시형 해양 입지를 바탕으로 바다가 가진 새로운 가능성에 주목해야 한다”며 “청년과 여성을 위한 일자리 창출 등 포항의 100년 미래를 견고히 설계해 나가겠다”고 말했다.