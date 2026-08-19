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새 단장하는 원주 노후산단…“문화 콘텐츠 입힌다”

김정호 기자
김정호 기자
입력 2026-08-19 16:01
수정 2026-08-19 16:01
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2030년까지 462억 투입

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강원 원주시는 12일 원주남산골문화센터에서 우산일반산업단지 및 태장농공단지 문화융합협의체 회의를 개최했다. 원주시 제공
강원 원주시는 12일 원주남산골문화센터에서 우산일반산업단지 및 태장농공단지 문화융합협의체 회의를 개최했다. 원주시 제공


강원 원주 우산일반산업단지와 태장농공단지가 새 단장한다.

원주시는 우산산단, 태장농공단지를 대상으로 한 문화선도산업단지 조성 사업을 올해부터 2030년까지 추진한다고 19일 밝혔다. 국비 275억원을 포함 총 462억원이 투입된다. 앞서 지난달 우산산단, 태장농공단지는 산업통상부 주관 문화선도산단 조성 공모 사업 대상지로 선정됐다. 우산산단은 1970년, 태장농공단지는 1991년 지어져 시설이 전반적으로 노후한 상태다.

이 사업을 통해 우산산단, 태장농공단지에 복합문화센터와 주차타워, 아카이브 공간이 만들어지고, 낡은 공장이 청년 친화 시설로 개선된다. 또 K푸드를 중심으로 한 체험, 관광 콘텐츠를 개발해 운영한다.

시는 지난 12일 우산산단, 태장농공단지 입주 기업과 산업단지공단 강원본부, 강원디자인진흥원, 원주문화재단이 참여하는 문화선도산단 문화융합협의체 실무자 회의를 가졌고, 오는 25일에는 태장농공단지에서 설명회를 열 계획이다. 우산산단 입주 기업의 의견을 수렴하기 위해 개별 방문도 진행한다.

임병국 시 투자유치과장은 “단순히 시설을 정비하는 데 그치지 않고 산업과 문화, 청년이 함께 성장하는 새로운 산업단지 모델을 만들 것”이라고 말했다.
원주 김정호 기자
세줄 요약
  • 우산산단·태장농공단지 문화선도산단 선정
  • 2030년까지 462억원 투입해 시설 개선
  • 복합문화센터·K푸드 체험 콘텐츠 조성
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