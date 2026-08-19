제주출신 김도영 前 GS건설 상무, 삼다수 이끄나… 제주개발공사 사장 후보 지명

세줄 요약 제주도는 제주출신 김도영 전 GS건설 상무를 제주개발공사 제13대 사장 후보로 최종 지명했다. 김 후보자는 LG유플러스와 GS건설 등에서 27년간 영업, 수출, 건설, 신규사업을 두루 맡으며 경영 경험을 쌓았다. 도는 조직 안정과 현안 해결 능력을 기대하고 있다. 제주출신 김도영, 제주개발공사 사장 후보 지명

LG유플러스·GS건설 거친 27년 경력 보유

도, 조직 안정·현안 해결 적임자 판단

이미지 확대 제주도는 제주개발공사 제13대 사장 후보자로 제주 출신인 김도영(사진) 전 GS건설㈜ 상무를 최종 지명했다. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도는 제주개발공사 제13대 사장 후보자로 제주 출신인 김도영(사진) 전 GS건설㈜ 상무를 최종 지명했다. 제주도 제공

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김도영 전 GS건설 상무가 제13대 제주개발공사 사장 후보자로 지명됐다.제주도는 제주개발공사 제13대 사장 후보자로 제주 출신인 김도영 전 GS건설㈜ 상무를 최종 지명했다고 19일 밝혔다.제주개발공사는 사장 선임을 위해 공개모집을 진행해 모두 6명의 응모자를 대상으로 임원추천위원회의 서류심사와 면접을 실시했다. 이후 2명의 후보자를 제주도에 추천했고, 위성곤 제주도지사가 이 가운데 김 전 상무를 최종 후보자로 낙점했다.김 후보자는 제주시 구좌읍 출신으로 오현고와 서울대학교 경영학과를 졸업했으며 1997년 ㈜LG유플러스에 입사한 이후 2024년 GS건설㈜ 상무에 이르기까지 영업과 수출, 건설, 신규사업 발굴 등 여러 분야에서 경력을 쌓았다.도는 김 후보자가 국내 대기업과 계열사에서 약 27년간 실무자부터 임원까지 다양한 직책을 맡은 경험을 바탕으로 조직을 안정적으로 이끌고 공사가 안고 있는 현안을 해결할 적임자로 판단했다고 설명했다.특히 대규모 조직에서 전략기획과 신규사업 발굴은 물론 재무와 데이터 기반 유통관리 등 경영 전반의 업무를 수행하며 조직관리 역량을 갖췄다는 평가를 받고 있다.도는 김 후보자에 대한 결격사유 조회 등 관련 절차를 진행한 뒤 이달 말 제주도의회에 인사청문을 요청할 예정이다.