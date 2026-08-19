부산교통공사 고심도 에스컬레이터 부품 국산화…고장 복구 비용·기간 단축

세줄 요약 부산교통공사가 ㈜나우테크와 함께 고심도 에스컬레이터 구동장치 국산화에 성공해 망미역에서 첫 가동을 시작했다. 수입 부품보다 구매 비용은 절반 수준으로 낮아졌고, 조달 기간도 약 20일로 줄어 고장 복구가 빨라질 전망이다. 고심도 에스컬레이터 구동장치 국산화 성공

망미역 첫 적용, 비용 절반·조달 20일 단축

배산역 추가 설치와 단계적 확대 계획

이미지 확대 부산교통공사와 ㈜나우테크가 공동 개발한 구동장치를 적용한 부산 도시철도 3호선 망미역의 에스컬레이터에서 한국승강기 안전공단의 부품인증 심사를 진행하고 있다. 부산교통공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산교통공사와 ㈜나우테크가 공동 개발한 구동장치를 적용한 부산 도시철도 3호선 망미역의 에스컬레이터에서 한국승강기 안전공단의 부품인증 심사를 진행하고 있다. 부산교통공사 제공

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부산교통공사는 정밀기기 전문 제조업체인 ㈜나우테크와 함께 고심도 에스컬레이터 구동장치의 국산화에 성공했다고 19일 밝혔다.공동개발한 장치는 부산도시철도 3호선 망미역에서 첫 가동에 들어갔다. 망미역과 배산역에는 2005년 고심도 에스컬레이터를 설치해 20년간 운행했다.장비 노후화가 진행돼 장비가 고장 났을 경우 신속한 복구를 위한 부품 수급이 필요하다. 기존 구동장치는 해외에서 수입해 오느라 구매 비용이 대당 1억 원 이상으로 높았고, 조달에 2달이 넘게 걸려 유지 관리에 어려움을 겪었다.하지만 이번에 국산화에 성공하면서 구매 비용이 절반 수준인 5200만 원으로 줄었고, 조달 기간도 약 20일로 줄면서 보다 신속한 복구가 가능하게 됐다.공사는 지난 4월 나우테크와 ‘고심도 에스컬레이터 구동장치 국산화 및 표준모델 개발을 위한 업무협약’을 체결했다. 이후 공사의 현장 유지관리 경험과 나우테크의 기술력을 결합해 고심도 에스컬레이터의 핵심부품인 구동장치 개발을 추진했다.이번에 개발한 장치는 22.5㎾ 모터 2대를 감속기에 연결해 45kW 출력을 내는 이중 방식을 적용했다. 층고 19m 이상의 지하에 설치된 고심도 에스컬레이터에 걸리는 큰 구동 부하를 견딜 수 있다. 기존 설비의 설치 공간과 운전조건도 반영했다.지난달 이 장치의 성능시험과 검수를 마쳤으며, 망미역에서 시운전, 현장성능 확인을 진행했다. 한국승강기안전공단의 부품인증 검사를 거쳐 지난 14일 수시검사까지 완료한 다음 실제 운행을 시작했다.공사는 이번 현장 적용을 바탕으로 올해 안에 국산 구동장치를 배산역 에스컬레이터 2곳에 추가로 설치할 계획이다. 이후 연도별 계획에 따라 단계적으로 확대 적용한다.공사 관계자는 “에스컬레이터는 승객 안전과 직결되는 만큼 핵심 부품의 안정적 수급과 신속한 유지 관리가 생명이다. 앞으로도 핵심부품 국산화와 기술개발을 통해 안정성을 높여 시민이 보다 안전하고 편리하게 도시철도를 이용할 수 있도록 하겠다”라고 밝혔다.