‘상수도 사업 뇌물수수 의혹’ 장성군 공무원 등 3명 입건

2025년 행정안전부 감사서 비위 정황 포착

광주경찰청, 수백~수천만원 수수 혐의 조사

장성군, 감사 결과 바탕으로 징계 절차 착수

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세줄 요약 광주경찰청이 장성군 상수도 현대화 사업과 공사 감리 과정에서 낙찰업체 관계자로부터 수백만 원에서 수천만 원의 현금을 받은 혐의로 공무원 2명과 감리단장 1명을 불구속 입건해 조사하고 있다. 의혹은 행안부 감사에서 드러났고, 장성군은 징계 절차를 진행 중이다. 장성군 상수도 사업 뇌물수수 의혹 입건

공무원 2명·감리단장 1명 불구속 조사

행안부 감사서 비위 드러나 징계 절차

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전남광주 장성군의 관급공사 과정에서 업체로부터 뇌물을 받은 혐의로 현직 공무원들과 감리단장이 경찰 조사를 받고 있다.광주경찰청 광역범죄수사대는 관급공사 낙찰업체 관계자로부터 돈을 받은 혐의(뇌물수수 등)로 장성군 소속 팀장급 공무원 A 씨 등 2명을 불구속 입건했다고 18일 밝혔다. 경찰은 해당 공사의 감리단장 1명도 같은 혐의로 함께 입건해 조사 중이다.경찰에 따르면 A 씨 등은 2022년 말부터 지난해 초 사이 장성군 상수도 현대화 사업 및 공사 감리를 담당하면서, 낙찰업체 관계자로부터 각각 수백만 원에서 수천만 원 상당의 현금을 받은 혐의를 받고 있다.이들의 비위 의혹은 지난해 행정안전부 감사를 거치는 과정에서 드러난 것으로 확인됐다. 행안부로부터 관련 내용을 전달받은 장성군은 감사 결과를 토대로 이들에 대한 징계 절차를 진행 중이다.경찰 관계자는 “현재 정확한 사실관계를 확인하는 단계”라며 “구체적인 조사 내용은 공개하기 어렵다”고 밝혔다.