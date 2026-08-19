독립기념관 K-컬처로 물들이다…천안 K-컬처박람회 9월 2일 개막

세줄 요약 천안 K-컬처박람회가 9월 2~6일 독립기념관에서 열린다. K-푸드·웹툰·팝 3개관 중심의 체험형 전시를 강화하고, 다비치·10cm·YB 공연과 드론쇼도 준비한다. 1만원 이상 이용 시 할인쿠폰을 제공하고 셔틀과 냉방쉼터도 늘린다. 독립기념관서 9월 2~6일 K-컬처박람회 개막

K-푸드·웹툰·팝 3개관 체험형 전시 강화

쿠폰·셔틀·냉방쉼터로 관람 편의 보강

이미지 확대 지난해 ‘천안 K-컬처박람회’를 찾은 외국인들이 한복을 입고 행사장을 관람하고 있다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 지난해 ‘천안 K-컬처박람회’를 찾은 외국인들이 한복을 입고 행사장을 관람하고 있다. 서울신문DB

이미지 확대 장기수 천안시장이 천안 K-컬처박람회 일정과 주제 등을 설명하고 있다. 시 제공 닫기 이미지 확대 보기 장기수 천안시장이 천안 K-컬처박람회 일정과 주제 등을 설명하고 있다. 시 제공

이미지 확대 지난해 ‘천안 K-컬처박람회’ 에서 한복을 주제로 공연이 펼쳐지고 있다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 지난해 ‘천안 K-컬처박람회’ 에서 한복을 주제로 공연이 펼쳐지고 있다. 서울신문DB

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충남 천안의 독립기념관에서 펼쳐지는 대한민국 K-컬처 종합 문화 행사인 ‘2026 천안 K-컬처박람회’가 K-푸드·K-웹툰·K-팝 등 3대 산업 중심의 체험 기능을 강화해 관람객을 맞는다.장기수 천안시장은 19일 브리핑을 통해 9월 2일부터 6일까지 천안 독립기념관 일원에서 펼쳐지는 박람회 세부 실행계획을 밝혔다.올해 4회째를 맞는 이번 박람회는 ‘K-컬처, 세계의 중심에 서다’를 주제로 열린다. 천안시와 독립기념관, 천안문화재단이 공동 주관하며 41억원이 투입된다.올해 산업전시관은 전시 집중도를 높이기 위해 K-푸드·K-웹툰·K-POP 3개 분야로 압축해 운영한다.K-푸드관은 전통 발효식품 소개와 함께 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 연계한 해외 수출 상담을 지원한다.K-웹툰관은 충남콘텐츠진흥원과 협력해 작가 라이브 드로잉 쇼와 캐릭터 퍼포먼스를 진행한다.K-POP 팝업 전시관은 인공지능(AI) 기술을 접목해 관람객이 직접 아이돌 데뷔 과정을 겪어보는 몰입형 체험 공간으로 꾸며진다.독립의 다리 일원에 마련되는 주제전시는 파리·뉴욕·방콕 등 해외 주요 도시의 한류 확산 현장을 재현한다.올해 유네스코 지정 백범 김구 선생 탄생 150주년을 기념하는 특별 포토존도 신설됐다.공연과 부대행사도 이어진다. 2일 다비치, 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE), 리센느(RESCENE)의 개막식 축하공연과 드론쇼를 시작으로 3일 K-Rock 콘서트(10cm·YB), 4일 K-OST 콘서트(천안시립교향악단·김나영·멜로망스·케이윌)가 펼쳐진다.가족 단위 관람객을 위한 어린이 뮤지컬 ‘시크릿 쥬쥬’와 ‘반짝반짝 달님이’ 싱어롱쇼가 마련된다.심·롯데웰푸드 연계 라면＆아이스크림 페스타와 충남식품산업박람회 등도 함께 진행된다.시는 관람객의 편의와 지역 상권 소비를 위해 박람회 푸드존에서 1만 원 이상 이용하면 43곳의 천안 빵소와 호두과자 품질인증점에서 사용할 수 있는 5000원권의 소비 촉진 할인쿠폰을 제공한다.행사장에는 11개 분야 292명의 자원봉사자가 배치돼 현장 안내를 돕는다. 셔틀버스는 순환 및 직통 노선을 포함해 총 109회 투입하며, 폭염에 대비해 컨테이너형 냉방 쉼터 4개소를 신설한다.장 시장은 “이번 박람회는 규모보다 시민이 직접 체감하고 지역과 함께 성장하는 종합 문화행사에 방점을 뒀다”며 “대한민국 대표 K-컬처 종합 문화행사로 자리매김하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.