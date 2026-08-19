부산시설공단, 한여름 부산 감성 담은 ‘PINK BUSAN’ 제작

세줄 요약 부산시설공단이 여름철 부산의 핑크빛 노을과 광안대교, 북항친수공원, 남항대교, 태종대유원지 등 운영시설 풍경을 담은 글로벌 영상 콘텐츠 ‘PINK BUSAN’을 제작한다. 해외 관광객에게 도시와 바다, 공공시설이 어우러진 부산의 매력을 알리려는 기획이다. 부산시설공단, 여름 부산 영상 ‘PINK BUSAN’ 제작

광안대교·북항친수공원 등 대표 시설 홍보

해외 관광객 대상 부산 도시경관 매력 강조

이미지 확대 “부산의 여름은 핑크빛”. 부산시설공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 “부산의 여름은 핑크빛”. 부산시설공단 제공

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부산시설공단은 여름철 부산의 핑크빛 노을과 공단이 운영 중인 시설의 풍경을 결합한 글로벌 영상 콘텐츠 ‘PINK BUSAN’을 제작한다고 19일 밝혔다.이번 콘텐츠는 최근 크게 늘고 있는 부산 방문 해외 관광객에게 광안대교, 남항대교, 북항친수공원, 태종대유원지 등 공단 대표 운영시설의 매력과 아름다움을 알리고자 기획됐다.광안대교를 물들이는 노을, 북항친수공원에서 바라보는 해질녘 바다, 남항대교와 해안 풍경, 태종대유원지의 절경 등 공단 시설에서 만날 수 있는 ‘부산의 여름 풍경’ 자체를 콘텐츠의 주인공으로 내세운 것이 특징이다.공단 소통홍보팀 직원들이 직접 촬영과 편집에 참여한다. 평소 시설을 가까이에서 바라보고 홍보해 온 직원들의 시선으로 각 시설이 가진 특색과 시간대별 풍경을 발굴해 영상에 담아낸다.공단 측은 “현재 광안대교와 북항친수공원을 배경으로 한 첫 번째 영상 제작을 마쳤다”라며 “핑크빛 노을을 배경으로 펼쳐지는 광안대교 경관과 북항친수공원을 산책하고 머무르는 시민 모습 등을 담아 도심과 바다, 공공시설이 어우러진 부산만의 분위기를 표현했다”라고 전했다.후속 콘텐츠에는 남항대교와 태종대유원지 등 공단이 운영하는 시설이 차례로 등장한다.공단 측은 “이번 콘텐츠를 통해 도시 인프라부터 시민 휴식·관광 공간까지 공단이 운영하는 다양한 시설이 부산의 도시경관과 관광 매력을 이루는 공간이라는 점을 자연스럽게 알릴 계획”이라고 밝혔다.