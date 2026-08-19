페어플레이 정신을 새기다…부산서 글로벌 도핑 방지 캠프

세줄 요약 2026 글로벌 도핑 방지 청소년 캠프가 19일부터 22일까지 부산 국립부경대에서 열렸다. KADA와 부산시가 공동 추진하며, 2025 WADA 총회 ‘부산 선언’의 뜻을 잇는 행사다. 국내외 청소년 선수 60여 명이 체험형 교육과 팀 프로젝트, 선수위원 토크콘서트로 도핑 예방과 윤리적 선택을 배우게 된다. 부산서 글로벌 도핑 방지 청소년 캠프 개최

청소년 선수 60여 명, 체험형 교육과 토론 참여

부산 선언 계승, 클린 스포츠 가치 확산

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2026 글로벌 도핑 방지 청소년 캠프가 19일부터 22일까지 국립부경대학교 대연캠퍼스에서 열린다.한국도핑방지위원회(KADA)와 부산시가 공동 추진하는 이번 캠프는 2025년 세계도핑방지기구(WADA) 총회에서 채택된 ‘부산 선언’의 의미를 계승하기 위해 마련됐다.국내외 청소년 선수 60여 명이 참가한 가운데 이번 캠프에서는 도핑이라는 주제를 쉽고 재미있게 접근할 수 있는 체험형 도핑 방지 교육, 팀 프로젝트, 선수위원 토크콘서트 등 소통의 장을 제공한다.팀 프로젝트에서는 ‘팀 닥터 부재 시 동료에게 감기약을 전달받은 경우’, ‘성분을 확인하지 않은 영양제를 전달받은 경우’ 등 선수들이 현장에서 겪을 수 있는 윤리적 딜레마 상황을 주제로 토론한다.선수위원 토크콘서트에서는 세계도핑방지위원회 및 한국도핑방지위원회 선수위원 4명이 참석해 ‘선수의 선택, 클린 스포츠의 가치’를 주제로 경험담과 윤리적 실천 사례를 공유한다.캠프 마지막 날인 22일 폐회식에서는 ‘클린 스포츠 서포터즈’ 발대식이 있을 예정이다.