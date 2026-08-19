안동국제탈춤페스티벌, 24개국 28개팀 ‘가면의 기억’ 펼친다

세줄 요약 ‘가면의 기억, 모두의 춤’을 주제로 한 2026 안동국제탈춤페스티벌이 9월 24일부터 10월 4일까지 안동역과 탈춤공원, 원도심, 하회마을에서 열렸다. 24개국 28개팀이 참여해 전통 탈춤과 창작극을 선보이며, 글로벌 축제 국비 지원과 야간 퍼레이드도 강화했다. 2026 안동국제탈춤페스티벌 9월 24일 개막

24개국 28개팀 참여, 전통·창작 탈춤 공연

글로벌 축제 선정, 야간 콘텐츠·쿠폰 확대

이미지 확대 ‘안동국제탈춤페스티벌’ 포스터. 안동시 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘안동국제탈춤페스티벌’ 포스터. 안동시 제공

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‘가면의 기억, 모두의 춤’을 주제로 한 ‘2026 안동국제탈춤페스티벌’이 오는 9월 24일부터 10월 4일까지 11일간 경북 안동에서 펼쳐진다.안동시와 한국정신문화재단은 중앙선 1942 안동역과 탈춤공원, 원도심, 하회마을 일원에서 세계 각국의 탈춤과 공연을 선보인다고 19일 밝혔다.올해 축제에는 24개국 28개 공연팀이 참가한다. 유네스코 인류무형문화유산에 등재된 한국의 탈춤을 비롯해 각국의 전통 탈춤과 창작극, 마당극 등 다채로운 공연이 관객을 만난다.특히 안동국제탈춤페스티벌은 문화체육관광부의 ‘2026~2028 글로벌 축제’로 선정돼 올해부터 3년간 매년 8억 원의 국비 지원을 받는다.안동시는 이를 기반으로 글로벌 마스크 야간 퍼레이드와 선유줄불놀이를 연계한 야간 콘텐츠를 강화하고 외국인 관광객을 위한 체류형 관광상품도 확대할 계획이다.축제 공연 예매권은 9월 17일까지 사전 판매한다. 사전 구매 가격은 현장 판매가보다 2000원 저렴한 일반권 6000원, 학생권 4000원이다.예매권 구매자에게는 축제장과 원도심 지정 업소에서 사용할 수 있는 2000원 상당의 ‘탈춤사랑쿠폰’도 제공한다.예매권은 네이버와 카카오톡, 쿠팡 등 온라인과 안동시청 종합민원실, 24개 읍면동 행정복지센터, 관내 지정 판매처 등 오프라인에서 구매할 수 있다. 예매권은 축제 기간 현장 매표소에서 입장권으로 교환하면 된다.안동시는 사전 할인과 지역 쿠폰을 통해 관람객의 부담을 낮추는 동시에 축제 소비가 원도심과 지역 상권으로 이어지는 효과도 기대하고 있다.