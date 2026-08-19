‘웃음의 향연’ 부산국제코미디페스티벌 21일 개막

세줄 요약 제14회 부산국제코미디페스티벌이 21일부터 30일까지 벡스코 오디토리움과 해운대 구남로 등 부산 도심 곳곳에서 열린다. 개막식은 지석진 사회로 진행되고 QWER 축하공연, 말자쇼, 해외팀 무대가 이어진다. 부산국제코미디페스티벌 21일 개막

벡스코·해운대 등 도심 전역 공연

QWER·해외팀·개그콘서트 무대

이미지 확대 부산국제코미디페스티벌 21일 개막. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산국제코미디페스티벌 21일 개막. 부산시 제공

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제14회 부산국제코미디페스티벌(BICF)이 21일부터 30일까지 벡스코 오디토리움을 중심으로 부산 도심 곳곳에서 펼쳐진다.개막식은 21일 오후 7시 벡스코 오디토리움에서 코미디언 지석진 사회로 진행된다. 4인조 여성 밴드 ‘QWER’ 축하공연을 시작으로 소통 토크 예능 ‘말자쇼’, 해외 공연팀 ‘마임 드 리옹(프랑스)’ 공연, 개그콘서트 출연팀의 특별 개막공연 등이 펼쳐진다.올해는 벡스코 오디토리움, 해운대 구남로 등 도심 전역에서 ‘만담어셈블@부코페’, ‘서울코미디 올스타즈’, 무언극 ‘우석훈 코미디 단편선’, ‘갈갈이 개그콘서트 레전드의 귀환’ 등 다채로운 공연과 프로그램을 관람객에게 선보인다.새 프로그램으로 ‘김학래, 이용식 대환장 토크쇼’가 밀락더마켓에서 열린다. 고 구봉서 탄생 100주년 헌정 토크쇼로, 코미디를 현대적 감각으로 재해석하고 세대를 잇는 웃음의 가치를 전달할 예정이다.이 밖에도 코미디 스트리트, 코미디 오픈 콘서트 등 다채로운 부대행사도 준비되어 있다.폐막식은 30일 영화의전당 하늘연극장에서 열린다. 실력파 코미디언들의 무대 ‘나는개가수다’ 축하공연이 대미를 장식한다.