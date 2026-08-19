광주도시공사, 재난 발생 ‘위기관리 능력’ 국가 인증 획득

행정안전부 ‘재난시 핵심업무 유지’…재해경감 우수기업 재인증

2022년 첫 획득 후 지속 관리…국제표준 ISO22301 재인증 완료

이미지 확대 광주광역시도시공사 전경. 닫기 이미지 확대 보기 광주광역시도시공사 전경.

세줄 요약 광주도시공사가 재난 상황에서도 핵심 기능을 유지하는 위기관리 체계를 인정받아 행정안전부 재해경감우수기업 재인증을 획득했다. 2022년 최초 인증 뒤 사후관리와 갱신 심사를 이어가며 무중단 기능연속성 우수성을 입증했고, ISO22301 재인증도 완료했다. 재난 대응 위기관리 능력 국가 인증 획득

재해경감우수기업 재인증과 ISO22301 완료

기능연속성계획 기반 무중단 운영 체계 입증

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광주광역시도시공사가 재난 발생 상황에서도 핵심 업무를 연속적으로 유지할 수 있는 위기관리 능력을 인정받아 행정안전부로부터 ‘재해경감우수기업’ 재인증을 획득, 인증서를 발급받았다고 19일 밝혔다.‘재해경감우수기업 인증’은 재난 발생 시 기관의 핵심 기능이 중단되지 않도록 ‘기능연속성계획’을 수립하고, 이를 실행하는 재해경감 활동 관리체계를 종합적으로 평가해 행정안전부가 우수 기관에 부여하는 국가 공인 인증이다.광주도시공사는 지난 2022년 최초 인증을 획득한 이후 지속적인 사후관리를 통해 재난 대응 체계를 철저히 점검해 왔다.그 결과 이번 한국경영인증원 등 심사기관의 갱신 심사를 거쳐 광주도시공사의 무중단 기능연속성 우수성을 다시 한번 입증했다. 또한 국제표준인 비즈니스연속성경영시스템(ISO22301)에 대해서도 성공적으로 재인증을 완료했다.김승남 광주도시공사 사장은 “예기치 못한 재난 및 위기 상황에서도 중단 없는 공공서비스 제공 체계를 확립, 시민 불편을 최소화하겠다”며 “철저한 기능연속성 관리를 통해 시민이 안심하고 신뢰할 수 있는 재난안전 선도 공기업으로서의 입지를 강화하도록 노력하겠다”고 말했다.