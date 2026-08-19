서울시 ‘조경상·정원도시상’ 새달 7일 시상식

총 29개 작품·팀 수상작 특별전시서울시는 다음달 7일 시청에서 ‘2026 서울시 조경상·정원도시상’ 시상식을 열고 조경상 6개 작품, 정원도시상 23개 작품 등 총 29개 작품·팀을 시상한다고 18일 밝혔다.
2022년 신설된 서울시 조경상은 도시경관을 심미적·기능적·생태적으로 개선한 우수 조경공간을 발굴하고 조경 분야 발전에 기여한 관계자를 격려하기 위해 마련됐다. 대상 등 수상자에게는 서울시장 상장과 기념안내판을 수여하며, 조경 관련 분야 위원회 구성 시 우선 위촉 기회 등이 주어진다. 서울시 정원도시상은 시민, 단체, 기업이 골목길과 자투리 공간 등에 정원을 가꾼 사례를 확산하기 위해 2013년 제정됐다.
시는 수상한 작품과 활동 사례를 모아 ‘2026 서울특별시 조경상·정원도시상 수상 작품집’으로 기록할 예정이다. 다음달 8∼19일 서울숲 클리오 전시관에서 열리는 수상작 특별기획전시에서도 작품의 기획 의도와 설계 과정 등을 관람할 수 있다. 같은 달 11일 열리는 조경상 수상작 토크쇼는 유튜브 채널로 송출된다. 같은 달 17일과 18일에는 각각 현장을 찾아가는 ‘도시를 걷는 프로그램’과 조경상 대상작 설계 사무소를 방문하는 ‘오픈 오피스’도 예정돼 있다.
임만균 서울시의회 의장, ‘을지연습’ 종합상황실 찾아 대응태세 점검
임만균 서울특별시의회 의장은 ‘2026 을지연습’이 시작된 18일 오후 4시 30분 서울시청 신청사 지하 종합상황실을 찾아 대응 태세를 점검하고 관계 직원들을 격려했다. 18일부터 21일까지 나흘간 진행되는 ‘2026 을지연습’은 각종 위기 상황을 가정한 비상 대비 훈련과 기관별 대응 체계 점검, 도상연습 등이 진행된다. 20일 오후 2시에는 20분간 공습 대비 전국 동시 민방위 훈련이 실시돼 시민 대피와 차량 통제 등이 이뤄진다. 임 의장은 “정약용 선생이 목민심서에서 ‘백 년 동안 무기를 쓸 일이 없더라도, 단 하루도 준비를 소홀히 해선 안 된다’고 하셨듯 평소의 착실한 연습이 위기 순간 시민의 생명과 안전을 지키는 방파제가 된다”며 “안전한 서울을 지킨다는 자긍심으로 임해 주시길 바라며, 서울시의회도 직원들이 맡은 업무에 전념할 수 있도록 지원과 관심을 아끼지 않겠다”고 말했다.
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김영환 시 정원도시국장은 “시민들이 서울의 공간을 새롭게 바라보고, 조경과 정원을 일상과 가까운 문화로 경험하길 바란다”고 말했다.
2026-08-19 23면
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