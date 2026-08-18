조희대, 대법관 공백 매듭짓나… 손봉기·김성수 동시 제청

인선 절차 진행되면 새달 중순 임명

조, 정치색 옅고 실무 강한 법관 선택

이미지 확대 손봉기(왼쪽·사법연수원 22기) 대구지법 부장판사와 김성수(오른쪽·24기) 서울고법 부장판사.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 손봉기(왼쪽·사법연수원 22기) 대구지법 부장판사와 김성수(오른쪽·24기) 서울고법 부장판사.

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세줄 요약 조희대 대법원장이 손봉기 대구지법 부장판사와 김성수 서울고법 부장판사를 신임 대법관으로 동시에 임명제청했다. 노태악·이흥구 대법관 후임 인선이 지연된 가운데 공백 해소의 물꼬가 트일지 주목된다. 대통령 동의와 국회 청문 절차가 남아 있다. 대법관 2인 동시 제청으로 공백 해소 시도

손봉기·김성수, 실무형 법관으로 평가

대통령 동의·국회 청문 절차가 남은 단계

2026-08-19 8면

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조희대 대법원장이 18일 손봉기(60·사법연수원 22기) 대구지법 부장판사와 김성수(57·24기) 서울고법 부장판사를 신임 대법관으로 임명제청했다. 대법관 후임 임명 제청이 지연되면서 여권의 압박을 받아온 조 대법원장이 ‘2인 동시 제청’을 단행하면서 대법관 공백 사태 해결의 물꼬가 트일지 관심이 모아진다.대법원은 이날 조 대법원장이 이재명 대통령에게 지난 3월 퇴임한 노태악 대법관의 후임으로 손 부장판사를, 다음달 7일 임기를 마치는 이흥구 대법관의 후임으로 김 고법부장 판사를 각각 임명제청했다고 밝혔다.이 대통령이 임명동의안을 국회에 제출하면 인사청문회 등 대법관 후임 인선 절차가 본격적으로 시작된다. 예정대로 임명 절차가 진행될 경우 다음달 중하순쯤에는 임명될 전망이다.법조계 안팎에서는 조 대법원장이 사법부의 권한을 지키는 선에서 타협안을 내놨다는 분석이 나온다. 청와대와 사법부가 원하는 후보자를 한명씩 제청하는 방안도 거론됐으나 대법관 자리를 두고 정치적 거래를 한다는 비판도 나온 터다. 이에 정치색이 옅고 실무에 강한 법관을 선택하면서 정치권과 불필요한 갈등을 최소화하는 쪽을 택한 것으로 보인다.손 부장판사는 부산 출신으로 고려대 법학과를 졸업하고 1990년 제32회 사법시험에 합격해 1996년 대구지법에서 임관했다. 대법원 재판연구관, 울산지법 수석부장판사 등을 거쳐 2019년엔 대구지방법원장에 임명됐고, 2021년부터 다시 대구지법 부장판사로 재판 업무를 맡고 있는 향판이다.김 부장판사는 전남 함평 출신으로 한양대 법학과를 졸업하고 1992년 제34회 사법시험에 합격했다. 1998년 광주지법에서 판사 생활을 시작해 법원행정처 윤리감사담당관, 서울고법 판사, 사법연수원 수석교수 등을 지낸 뒤 지난해 서울고법 부장판사로 복귀했다.조 대법원장은 이들에 대해 “전문적인 법률 지식과 합리적이고 공정한 판단 능력, 사법부 독립과 국민의 기본권 보장에 대한 신념, 사회적 약자와 소수자 보호에 대한 의지 등을 갖춘 후보자”라고 설명했다.헌법상 대법관은 대법원장의 제청으로 국회의 동의를 받아 대통령이 임명하도록 정하고 있다. 이에 따라 통상 청와대와 사법부가 후보자를 놓고 물밑 조율을 거친 뒤 제청을 하는 것이 관례였다. 대법원은 당초 노 전 대법관 후임으로 윤성식 서울고법 부장판사와 손 부장판사를 1·2순위로 검토하고 있다는 의견을 전했지만, 청와대가 김민기 고법판사를 추천하면서 이견이 좁혀지지 않은 것으로 알려졌다.