독립운동 정신 되새긴다…경북도, 6·10만세운동 콘텐츠 공모

세줄 요약 경북도가 6·10만세운동 100주년을 기념해 독립운동의 역사적 의미를 영상으로 되살리는 콘텐츠 공모전을 개최한다. 공모는 국민 대상 AI 영화 부문과 전국 중·고교생 팀이 참여하는 청소년 UCC 부문으로 나뉘며, 선정작은 11월 독립페어 상영과 교육·홍보 자료로 활용된다. 6·10만세운동 100주년 기념 공모전 개최

AI 영화·청소년 UCC 두 부문 참여 모집

선정작, 독립페어 상영 및 교육자료 활용

이미지 확대 경북도가 추진하는 6·10 만세운동 콘텐츠 공모전 포스터. 경북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북도가 추진하는 6·10 만세운동 콘텐츠 공모전 포스터. 경북도 제공

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경북도가 독립운동의 역사적 의미를 되새기기 위해 콘텐츠 공모전을 개최한다.도는 6·10만세운동 100주년을 맞아 독립운동의 역사적 의미와 선열들의 정신을 영상 콘텐츠로 확산하기 위해 ‘6·10만세운동 100주년 기념 콘텐츠 공모전’을 개최한다고 18일 밝혔다.공모전은 1926년 일제강점기 민족의 독립 의지를 보여준 6·10만세운동을 오늘날의 시각으로 재해석하기 위해 마련됐다.공모전은 독립운동 인공지능(AI) 영화 부문과 청소년 제작 콘텐츠(UCC) 부문으로 나뉜다. 독립운동 AI 영화 부문은 국민 누구나 참여 가능하고, 생성형 AI 기술을 활용한 영상 콘텐츠를 5분 이상 10분 이하 영상으로 제작하면 된다.청소년 UCC 부문은 전국 중·고등학교 재학생 단체를 대상으로 5명 이내의 학생과 지도교사로 팀을 구성해 짧은 영상(숏폼), 단편영화, 애니메이션 등 자유 양식으로 제작하면 된다.선정된 작품은 오는 11월 6·10만세운동 100주년 기념 독립페어 기간에 상영한다. 또한 공익 홍보 영상, 학교 연계 역사교육과 전시 사업, 6·10만세운동 관련 디지털 아카이브 자료 등으로 활용한다.공모전 참여는 10월 6일 오후 6시까지 이메일(610indepfair@gmail.com)을 통해 할 수 있다.김호섭 복지건강국장은 “6·10만세운동은 학생들이 중심이 돼 3·1운동의 독립정신을 계승하고 이후 학생 독립운동으로 이어지는 중요한 계기가 된 역사”라며 “선열들의 뜨거운 독립정신이 창의적인 콘텐츠로 새롭게 되살아나길 기대한다”고 말했다.