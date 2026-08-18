AI 시대 ‘언어의 본질’ 탐구… 성신여대, 국제언어학학술대회 성료

세줄 요약 성신여대가 한국언어학회 주관 서울국제언어학학술대회를 성료했다. ‘이론의 귀환: 인공지능 시대의 언어학’을 주제로 20여개국 130여명의 언어학자가 참석해 초청 강연 4편과 68편의 구두·포스터 발표를 진행하며 AI 시대 언어학의 쟁점을 공유했다. 성신여대, 서울국제언어학학술대회 성료

AI 시대 언어의 본질·이론의 귀환 주제

20여개국 130여명 연구자, 최신 성과 공유

이미지 확대 로베르토 잠파렐리 이탈리아 트렌토대 교수가 성신여대 수정캠퍼스에서 열린 ‘서울국제언어학학술대회(LSK-SICOL 2026)’에서 ‘AI and Linguistics: A Critical Overview’를 주제로 초청 강연을 하고 있다. 성신여대 제공 닫기 이미지 확대 보기 로베르토 잠파렐리 이탈리아 트렌토대 교수가 성신여대 수정캠퍼스에서 열린 ‘서울국제언어학학술대회(LSK-SICOL 2026)’에서 ‘AI and Linguistics: A Critical Overview’를 주제로 초청 강연을 하고 있다. 성신여대 제공

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거대언어모델(LLM)의 급성장으로 언어 분석 방식이 전환점을 맞은 가운데, 인공지능이 대체할 수 없는 인간 언어의 본질을 다루는 대규모 국제 학술대회가 국내에서 열렸다.성신여자대학교는 한국언어학회가 주관하는 ‘서울국제언어학학술대회(LSK-SICOL 2026)’를 성공적으로 마쳤다고 18일 밝혔다.지난 10일부터 이틀간 성신여대 수정캠퍼스 성신관에서 열린 이번 대회는 ‘이론의 귀환: 인공지능 시대의 언어학’을 주제로 개최됐다. 윤태진 성신여대 창의융합대학장이 조직위원장을 맡았으며 고려대, 조선대, 부산대 등이 공동 주최로 뜻을 모았다.행사에는 전 세계 20여개국에서 130여명의 언어학자가 참석해 초청 강연 4편, 구두 및 포스터 발표 68편 등 최신 연구 성과를 공유했다.특히 로베르토 잠파렐리 트렌토대 교수, 하나 필립 하인리히하이네대 교수, 제니퍼 콜 노스웨스턴대 교수, 이한정 성균관대 교수 등 세계 석학들이 강단에 올라 AI와 언어학의 접점을 다각도로 조명해 주목을 받았다.이성근 성신여대 총장은 “이번 학술대회는 AI 시대 학술 연구가 나아갈 이정표를 제시한 자리”라며 “앞으로도 글로벌 연구자들과의 네트워크를 확대해 국제 학술 교류의 거점으로 도약하겠다”고 말했다.