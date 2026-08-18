“160억원짜리 스마트 도시 중단?”…부산 기장 군수·국힘 지방의원 또 충돌

세줄 요약 부산 기장군에서 160억원 규모 강소형 스마트 도시 조성사업 중단을 놓고 우성빈 군수와 국민의힘 지방의원들이 맞섰다. 군수는 용궁사 진입부 전기차 차선 확보 난항 등을 이유로 중단을 언급했고, 의원들은 국비 공모사업 포기 경위와 근거를 공개하라고 촉구했다. 160억원 스마트 도시 사업 중단 논란

군수, 용궁사 진입부 차선 확보 난항 지적

국민의힘 의원들, 포기 경위 공개 촉구

이미지 확대 부산 기장군 스마트도시 조성사업 중단 관련 국민의힘 기자회견. 부산시의회 제공 박종철 부산시의원 등 국민의힘 소속 기장군의원들이 18일 부산시의회에서 ‘기장군 스마트도시 조성사업 중단’ 관련 기자회견을 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 부산 기장군 스마트도시 조성사업 중단 관련 국민의힘 기자회견. 부산시의회 제공 박종철 부산시의원 등 국민의힘 소속 기장군의원들이 18일 부산시의회에서 ‘기장군 스마트도시 조성사업 중단’ 관련 기자회견을 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

민선 9기 들어 민주당 소속 부산 기장군 신임 군수와 국민의힘 기장군 지방의원이 현안 사업을 놓고 사사건건 부닥치고 있는 가운데 이번엔 기장군 강소형 스마트 도시 사업 중단 논란을 놓고 또 한차례 충돌을 빚고 있다.박종철 부산시의원(기장군·국민의힘)을 비롯해 국민의힘 소속 기장군 의원들은 18일 시의회에서 기자회견을 열어 부산 기장군 강소형 스마트 도시 조성사업 중단 논란과 관련 우성빈 기장군수에게 중단 경위와 근거 공개를 촉구하고 나섰다.이들은 “이번 사업은 단순한 관광사업 하나가 아니라 지역 안전망을 강화하는 사업”이라며 “일부 추진 과정에서 문제가 있다면 전체를 포기하기보다 사업을 조정하고 보완하는 방안을 먼저 검토해야 한다”라고 주장했다.국민의힘 의원들의 이날 기자회견은 우 군수가 자체 업무보고에서 강소형 스마트 도시 조성 사업 중 용궁사 진입부 인공지능 전기차 차선 확보 난항 등을 지적하며 사업 중단을 언급한 데 따른 것이다.강소형 스마트 도시 사업은 국비 80억원과 지방비 80억원 등 160억원을 들여 AI 전기차와 주차·충전 시스템, 원격관제, 다국어 안내·결제, 안전속도 제어, AI 기반 위험 감지 등 스마트 관광·교통·안전 인프라를 구축하는 국토교통부 공모 사업이다.박 의원 등은 “국비 공모사업은 기장군이 원한다고 언제든 다시 확보할 수 있는 재원이 아니다”라며 “ 중앙정부 심사를 거쳐 경쟁 지자체와 경쟁해 어렵게 확보한 기회인 만큼 사업을 포기하는 과정 역시 투명하게 공개되어야 한다. 잘못된 판단이었다면 지금이라도 바로 잡아야 한다”라고 촉구했다.한편, 기장군은 우 군수 취임 후 부정부패·낭비성 의심 사업 전수조사 TF를 꾸려 일부 사업의 실효성 등에 대한 감사를 진행 중이다. 강소형 스마트 도시 사업 중단 논란에 앞서 우 군수와 국민의힘 지방의원들은 전임 군수 시절 핵심 추진 사업이던 장안 치유의 숲 조성사업과 죽도 매입사업 등에 대한 우 군수의 재검토 방침을 둘러싸고도 충돌한 바 있다.