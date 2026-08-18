부산 송도해상케이블카 주변에 말벌떼…14명 벌 쏘임 부상

세줄 요약
- 송도해상케이블카 인근 말벌떼 출몰
- 영유아·어린이·성인 등 14명 벌 쏘임
- 소방, 접근 통제 뒤 말벌집 제거
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부산 서구 송도해상케이블카 주변에서 소방대원이 벌집을 제거하고 있다. 부산소방재난본부 제공
부산 유명 관광시설인 송도해상케이블카 주변에서 10여 명이 말벌에 쏘이는 사고가 발생했다.
18일 부산소방재난본부에 따르면 이날 낮 12시쯤 서구 송도해상케이블카 근처에서 벌 쏘임 사고가 발생했다는 신고가 119에 접수됐다.
신고를 받은 소방 당국은 구급차 7대를 현장에 보내 벌에 쏘인 영유아 2명, 어린이 3명, 성인 9명 등 14명을 응급처치했다.
케이블카 입구 근처에서 떼로 날아다니는 말벌에 주변에 있던 사람들이 쏘인 것으로 알려졌다.
소방 당국은 현장 접근을 통제하고 말벌집을 불로 태워 제거했으며, 날아다니는 말벌 제거 작업도 벌이고 있다. 송도해상케이블카 관리사무소에는 벌 쏘임 위험 구역에 대한 안내 방송을 하도록 요청했다.
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