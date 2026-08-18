부산 송도해상케이블카 주변에 말벌떼…14명 벌 쏘임 부상

세줄 요약 부산 송도해상케이블카 인근에서 말벌떼가 날아다니며 관광객과 주변 시민 14명을 쏘는 사고가 났다. 소방은 구급차 7대를 보내 영유아 2명, 어린이 3명, 성인 9명을 응급처치하고 현장 접근을 통제했다. 송도해상케이블카 인근 말벌떼 출몰

영유아·어린이·성인 등 14명 벌 쏘임

소방, 접근 통제 뒤 말벌집 제거

이미지 확대 부산 서구 송도해상케이블카 주변에서 소방대원이 벌집을 제거하고 있다. 부산소방재난본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산 서구 송도해상케이블카 주변에서 소방대원이 벌집을 제거하고 있다. 부산소방재난본부 제공

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부산 유명 관광시설인 송도해상케이블카 주변에서 10여 명이 말벌에 쏘이는 사고가 발생했다.18일 부산소방재난본부에 따르면 이날 낮 12시쯤 서구 송도해상케이블카 근처에서 벌 쏘임 사고가 발생했다는 신고가 119에 접수됐다.신고를 받은 소방 당국은 구급차 7대를 현장에 보내 벌에 쏘인 영유아 2명, 어린이 3명, 성인 9명 등 14명을 응급처치했다.케이블카 입구 근처에서 떼로 날아다니는 말벌에 주변에 있던 사람들이 쏘인 것으로 알려졌다.소방 당국은 현장 접근을 통제하고 말벌집을 불로 태워 제거했으며, 날아다니는 말벌 제거 작업도 벌이고 있다. 송도해상케이블카 관리사무소에는 벌 쏘임 위험 구역에 대한 안내 방송을 하도록 요청했다.