밤바다를 무대로 걷기를…영덕서 ‘달빛고래트레킹’ 개최

세줄 요약 영덕군이 29일 고래불·대진 해수욕장 일원에서 2026 달빛고래트레킹을 열었다. 달빛과 별빛, 파도 소리를 따라 고래불국민야영장에서 대진해수욕장까지 걷고, 미션과 어린이 보물찾기, 음악 공연과 먹거리 부스도 마련했다. 고래불·대진 해수욕장 달빛고래트레킹 개최

밤바다 따라 걷는 야간 관광 프로그램 운영

미션 체험·어린이 보물찾기·공연 마련

이미지 확대 경북 영덕에서 열리는 2026 달빛고래트레킹 포스터. 영덕군 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 영덕에서 열리는 2026 달빛고래트레킹 포스터. 영덕군 제공

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경북 영덕에서 달빛을 따라 바다를 걷는 걷기 축제가 열린다.영덕군은 지역의 대표 관광 명소인 고래불·대진 해수욕장 일원에서 오는 29일 ‘2026 달빛고래트레킹’을 개최한다고 18일 밝혔다.달빛고래트레킹은 영덕 밤바다를 따라 걷는 야간 관광 프로그램이다. 달빛과 별빛, 수평선 너머 어선의 불빛, 파도 소리가 어우러진 해안 길을 걸으며 특별한 여름밤의 경험을 선사한다.경로는 고래불국민야영장을 출발해 대진해수욕장으로 이어진다. 길을 걸으며 곳곳에 마련된 미션에 도전하고, 가족과 함께 즐길 수 있는 다채로운 체험 행사에도 참여할 수 있다. 해수욕장 백사장을 무대로 아이들을 위한 ‘어린이 백사장 보물찾기’도 진행한다.트레킹을 마친 뒤에는 파도 소리와 어우러지는 해변 음악 공연을 개최한다. 다양한 먹거리 부스와 현장 이벤트가 마련돼 가족, 연인, 친구 등 누구나 부담 없이 즐길 수 있다.조주홍 영덕군수는 “수려한 영덕의 바다 풍경과 함께 잊지 못할 여름밤의 추억을 선사하기 위해 이번 행사를 마련했다”며 “아름다운 자연이 주는 회복의 힘으로 지친 몸과 마음을 달래는 뜻깊은 힐링의 시간이 되길 바란다”라고 했다.