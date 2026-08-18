“마사지해줄게” 다른 자녀들도 있는데…10대 의붓딸 여러 차례 성폭행한 40대 계부 구속

세줄 요약 충북 충주경찰서는 40대 계부 A씨가 10대 의붓딸을 올해 초부터 이달 초까지 자택에서 여러 차례 성폭행한 혐의로 구속 송치한다고 밝혔다. A씨는 마사지해주겠다며 신체를 만진 혐의도 받고, 다른 초등생 자녀가 있는 집 안방에서도 범행한 것으로 조사됐다. 40대 계부, 10대 의붓딸 성폭행 혐의 구속 송치

자택서 여러 차례 범행, 마사지 빌미 신체 접촉

초등생 자녀 있는 집 안방서도 범행 드러남

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10대 의붓딸을 성폭행한 혐의를 받는 40대 계부가 붙잡혔다.18일 연합뉴스 등에 따르면 충북 충주경찰서는 10대 의붓딸을 여러 차례 성폭행한 혐의로 40대 A씨를 구속 송치한다.A씨는 올해 초부터 이달 초까지 의붓딸 B양을 자택에서 여러 차례 성폭행한 혐의(성폭력처벌법상 친족관계에 의한 추행·아동청소년성보호법상 위계간음·아동복지법 위반)를 받는다.또한 2024년 자택에서 마사지해주겠다며 B양의 신체를 만진 혐의도 있다.조사 결과 그는 자택에 다른 초등생 자녀 2명이 있을 때도 안방에서 B양을 성폭행한 것으로 드러났다.A씨는 일부 범행만 시인하는 것으로 전해졌다.앞서 경찰은 지난 5일 B양으로부터 피해 사실을 들은 친어머니의 신고를 받고 A씨를 긴급체포했다.검찰은 마지막 범행 이후 시일이 지나 긴급성 요건이 충족되지 않는다고 판단해 경찰의 긴급체포 승인 요청을 거절했다.또 초등생 자녀 등 주변인 조사를 보완하라며 사전 구속영장도 두 차례 반려한 것으로 전해졌다.