신원 확인 중 바다로 뛰어든 불법체류자…보령해경, 3명 검거

세줄 요약 보령해양경찰서가 대천항에서 이동 중이던 어선을 점검하다 베트남 국적 불법체류자 3명을 현행범으로 체포했다. 신분증 제시를 거부한 30대 남성은 해상으로 뛰어들어 도주하려 했고, 선미와 침실 창고에 숨은 2명도 추가로 검거했다. 이들은 출입국·외국인사무소에 인계했다. 대천항 어선 점검 중 불법체류자 3명 검거

신분 확인 거부한 1명 해상 도주 뒤 체포

선미·침실 창고 은신 2명 추가 발견

이미지 확대 불법체류 외국인이 보령해경의 신분증 제시 요구를 거부한 뒤 어선에서 해상으로 뛰어들어 헤엄치고 있다. 보령해경 제공 닫기 이미지 확대 보기 불법체류 외국인이 보령해경의 신분증 제시 요구를 거부한 뒤 어선에서 해상으로 뛰어들어 헤엄치고 있다. 보령해경 제공

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충남 보령해양경찰서는 대천항 내 이동 중이던 어선에서 베트남 국적의 불법체류 외국인 3명을 현행범으로 체포했다고 18일 밝혔다.보령해경에 따르면 전날 오전 11시 30분쯤 어선 A호(69t)에서 구명조끼 착용 여부 등 안전관리 실태 점검 중 불법체류 외국인 3명을 검거했다.30대 B씨는 선내 검문검색 과정에서 해경의 신분증 제시 요구를 거부한 뒤 해상으로 뛰어들어 도망가다 붙잡혔다.해경은 선미 갑판과 선내 침실 내 창고에 은신해 있던 20대와 30대 외국인 2명도 추가로 발견해 검거했다.이들은 관련 절차에 따라 출입국·외국인사무소에 인계됐다.장윤석 보령해양경찰서장은 “불법체류 외국인의 해상 밀입국 및 불법 승선 등에 대비해 항·포구와 선박에 대한 검문검색을 강화하고 있다”고 말했다.