세종시, 평생 학습도시 ‘재인증’

2019년 첫 지정, 2028년까지 3년간 지위 유지

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세종시가 ‘평생 학습도시’ 재인증을 받았다.18일 시에 따르면 교육부의 2026년 평생 학습도시 재지정 평가를 거쳐 재지정됐다. 인증 기간은 2026~2028년까지 3년이다. 평생 학습도시는 지역 여건에 맞는 학습 기반을 구축하고 주민에게 다양한 교육 프로그램을 제공하는 지자체를 대상으로 선정하고 있다. 세종은 2019년 평생 학습도시로 처음 선정됐다. 재인증은 평생 교육 추진 체계와 사업 운영, 성과 관리 등 3개 분야·20개 지표를 평가한다.시는 평생교육 기본계획과 시행계획 연계, 학습자 자격증 취득과 취·창업 지원 등에서 우수 평가를 받았다. 출연기관인 세종연구원을 평생교육진흥원으로 지정해 평생 교육과 장학 등 약 13억 원 규모의 20여 개 사업을 운영하고 있다. 또 평생교육진흥원과 학습관, 읍·면·동으로 이어지는 학습 단일 체계를 고도화하고 신도시와 읍·면 특성을 살려 교육과 주민자치 연계를 추진하고 있다. 전문 인력 양성·확충과 대학·교육청·민간 등 관계기관과 협력을 강화해 평생 학습을 실질적으로 체감할 수 있는 환경을 구축할 계획이다.이상호 세종시 자치행정국장은 “인공지능 확산 등으로 디지털 격차 해소와 성인 직업능력 향상 등 전 생애 교육이 중요한 시대가 됐다”며 “시민에게 다양한 교육 기회를 제공하고 학습 경험을 연계할 수 있는 인프라를 조성하겠다”고 밝혔다.