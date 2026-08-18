전장연 시위에… 서울역 1호선 하행선·4호선 상행선 무정차 통과

이미지 확대 전국장애인차별철폐연대(전장연) 활동가들이 18일 오전 서울 지하철 4호선 서울역에서 ‘72차 출근길 지하철 탑니다’ 시위를 하고 있다. 2026.8.18 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 전국장애인차별철폐연대(전장연) 활동가들이 18일 오전 서울 지하철 4호선 서울역에서 ‘72차 출근길 지하철 탑니다’ 시위를 하고 있다. 2026.8.18 뉴스1

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18일 오전 8시 49분쯤부터 전국장애인차별철폐연대(전장연)의 시위로 서울 지하철 1호선·4호선 서울역에서 열차가 무정차 통과되고 있다.전장연은 이날 오전 8시부터 지하철 4호선 서울역 4-1 플랫폼에서 탑승 시위를 벌이고 있다.서울교통공사는 전장연의 탑승 시위가 본격적으로 진행되면서 이날 오전 8시 49분쯤부터 서울역의 1호선 하행선 열차와 4호선 상행선 열차를 무정차 통과시키고 있다.전장연은 이날부터 매일 출근길 지하철 탑승 시위를 진행한다는 계획이다. 전장연은 장애인권리예산 보장과 관련한 기획예산처의 답변을 촉구하고 있다.