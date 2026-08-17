K-가발의 ‘진화’…특허 출원·등록 세계 2위

최근 20년간 IP5 특허 출원·등록 건수 2위

탈모 가리는 수단에서 패션 아이템으로 확산

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현대인의 탈모 및 가발 수요가 다양해지면서 ‘K가발’이 진화하고 있다.2004년부터 23년 20년간 세계 5대 지식재산기관(IP5)에 출원된 가발 관련 특허 출원·등록 현황을 분석한 결과 한국인의 누적 출원·등록 건수가 각각 2위를 차지했다고 지식재산처가 17일 밝혔다. 가발 관련 특허는 3830건이 출원돼 1754건이 등록됐다.과거 가발은 탈모를 가리는 수단이었지만 최근에는 개성을 표현하는 ‘패션 아이템’으로 확장하고 있다. 뷰티 문화로 인식되면서 젊은 세대까지 소비층이 확대되는 등 세계 가발 시장 규모는 2025년 11조원에서 2035년 23조원 규모로 2배 이상 성장할 것으로 전망된다. 이에 따라 기술 개발 경쟁이 본격화하는 가운데 특허 출원은 일본(1374건), 한국·미국(756건) 순이고 등록된 특허는 일본이 637건으로 가장 많았고 한국이 523건으로 뒤를 이었다. 다출원인은 일본 기업이 상위 10개 중 7개를 차지한 가운데 국내 기업인 하이모가 7위에 올랐다.양재석 지재처 특허심사기획국장은 “초고령화 시대로 진입하고 탈모 연령대가 낮아지면서 가발이 개성과 삶의 질을 높이는 아이템이 되고 있다”며 “K가발이 세계 시장을 선점할 수 있도록 신속한 권리화를 지원하겠다”고 말했다.