관악구, 위기 대응 능력 높이는 ‘을지연습’ 돌입

18일부터 21일까지 나흘간

이미지 확대 관악구, 공습 대비 민방위 훈련 박준희(가운데) 서울 관악구청장이 지난해 8월 지하철 2호선 서울대입구역에서 공습 대비 민방위 훈련을 진행하고 있다.

관악구 제공 닫기 이미지 확대 보기 관악구, 공습 대비 민방위 훈련 박준희(가운데) 서울 관악구청장이 지난해 8월 지하철 2호선 서울대입구역에서 공습 대비 민방위 훈련을 진행하고 있다.

관악구 제공

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서울 관악구가 국가비상사태에 대비한 위기 대응 역량을 강화하기 위해 18~21일 ‘2026년 을지연습’을 실시한다고 17일 밝혔다.을지연습은 정부와 지방자치단체, 관계기관이 함께 평시 위기 상황부터 전시 전환 등 단계별 비상대비계획을 점검하고 위기 대응 능력을 강화하기 위한 훈련이다. 관악구에선 구청을 비롯한 6개 기관이 협력해 실질적인 대응 역량 강화에 중점을 둔다. 위기 상황을 가정해 절차를 점검하는 도상연습과 주요 현안 토의, 실제 상황을 가정한 현장훈련이 진행된다.20일에는 을지연습과 연계한 민방공 대피훈련을 한다. 공습 상황을 가정해 신속한 상황 전파와 주민 대피 절차에 숙달하고, 유사시 구민 생명과 재산을 보호하기 위한 초동 대응 능력을 높이기 위한 훈련이다. 국가안보와 비상대비의 중요성을 되새길 수 있는 참여 프로그램도 마련된다. 구청 로비에서 열리는 ‘6·25전쟁 사진 전시회’에서는 역사적 비극을 되돌아보고 안보의 중요성을 생각해보는 기회를 제공한다.박준희 구청장은 “실제 상황에서도 신속하게 대응할 수 있도록 관계기관과 내실 있는 훈련을 실시하겠다”고 말했다.